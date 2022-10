21-jähriger Mainzer wegen Mordes an Nachbarin angeklagt

per Mail teilen

Vor dem Mainzer Landgericht hat der Prozess gegen einen 21-Jährigen wegen Mordes begonnen. Er soll seine Nachbarin im April in Mainz-Laubenheim erstochen haben, weil er ihr Auto stehlen wollte.

Im April dieses Jahres hatte der 21-Jährige laut Anklage früh morgens um 5 Uhr an der Wohnungstür seiner Nachbarin geklingelt, bewaffnet mit einem Messer. In der Wohnung soll der Mann die 41-jährige Frau dann geknebelt und mehrfach auf sie eingestochen haben. Die Frau starb an Verletzungen im Bereich des Halses.

Zeugin hatte Geräusche aus der Wohnung gehört

Zum Prozessauftakt war eine weitere Nachbarin als Zeugin geladen, die damals die Polizei gerufen hatte. Sie sagte vor Gericht aus, dass sie Geräusche aus der Wohnung des Opfers gehört habe.

Sie habe dann geklopft, aber niemand habe geöffnet. Außerdem sagte die Zeugin, dass sie gesehen habe, wie der Angeklagte in das Auto des Opfers gestiegen sei.

Flucht mit Auto der getöteten Nachbarin

Laut Anklage hatte der 21-Jährige das Auto, einen Audi A1, gestohlen und war damit nach Nordhessen gefahren. Dort konnten Spezialkräfte der Polizei ihn noch am selben Tag festnehmen. Während der Fahndung wurden laut Polizei auch Spürhunde und eine Drohne eingesetzt.

Angeklagter ist mehrfach vorbestraft

Der Angeklagte selbst hat sich zum Prozessauftakt nicht zu der Tat geäußert. Als während der Verhandlung Bilder der Leiche gezeigt wurden, schlug er sich die Hände vor die Augen.

Der 21-Jährige ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls und Betrugs. Seit seiner Festnahme im April sitzt er in Untersuchungshaft.