19-Jährige beißt und verletzt Polizisten in Wiesbaden

In Wiesbaden hat eine 19-jährige Frau einen Polizisten gebissen und verletzt. Ihre Eltern hatten zuvor den Notruf gewählt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr wurde eine Polizeistreife in eine Wiesbadener Wohnung gerufen. Die Eltern teilten mit, ihre Tochter befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die 19-Jährige tatsächlich außer sich. Die Hintergründe seien immer noch unklar, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die junge Frau sei wohl vorher nicht psychisch auffällig gewesen.

Biss in den Oberkörper eines Polizisten

Die 19-Jährige war so aufgebracht, dass sie einen der Polizisten angriff. Sie biss ihm auf Höhe seiner Rippen seitlich in den Oberkörper. Der 26-jährige Polizist wurde dadurch verletzt und musste später kurz im Krankenhaus behandelt werden.

Die junge Frau wurde in eine psychiatrische Klinik in Wiesbaden gebracht. Die Polizei versucht noch herausfinden, warum sie sich so verhalten hat. Gegen die 19-Jährige wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.