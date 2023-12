per Mail teilen

Der Streit um eine versehentlich mitgenommene Jacke ist in einer Mainzer Kleiderkammer eskaliert. Nach Angaben der Polizei verletzte eine Kundin zwei Mitarbeiterinnen.

Die 47-jährige Kundin wollte in einer sozialen Einrichtung Kleidung anprobieren und legte ihre Jacke auf ihre Taschen. Eine andere Kundin hielt die Jacke offenbar für ein gespendetes Kleidungsstück und nahm sie mit.

Als die 47-Jährige bemerkte, dass ihre Jacke nicht mehr da war, geriet sie außer sich. Lautstark forderte sie das Personal auf, sie in die Namensliste schauen zu lassen. In diese müssen sich die Kunden der Kleiderkammer eintragen.

Zwei Mitarbeiterinnen verletzt

Weil die Recherche der Mitarbeitenden ihr nicht schnell genug ging, versuchte die 47-Jährige, selbst in die Verwaltungsräume der Einrichtung zu gelangen. Allerdings stellten sich zwei Mitarbeiterinnen in den Weg. Die 47-Jährige biss daraufhin einer von ihnen in den Arm, der anderen schlug sie auf die Hand.

Erst mit Hilfe der Polizei konnte der Streit beigelegt werden. Auch der Name der Kundin, die die Jacke mitgenommen hatte, konnte erfolgreich ermittelt werden.