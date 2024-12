Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg - Landesregierung RLP "erschüttert"

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat mit großer Betroffenheit auf den tödlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) schrieb auf der Plattform X: "Erschütternde Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen auf dem Weihnachtsmarkt einen schönen Abend verbringen wollten."

Die Gedanken seien bei den Opfern und Angehörigen, so Schweitzer. "Wir bangen mit den Verletzten, unser Dank gilt den Rettungskräften."

Mindestens zwei Menschen starben bei Attentat in Magdeburg

Ein Autofahrer war am Freitagabend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zwei Menschen starben, darunter ein Kleinkind. Dutzende wurden verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen 50 Jahre alten Mann aus Saudi-Arabien. Er sei im Jahr 2006 nach Magdeburg gekommen, habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel und als Arzt gearbeitet. Der Polizei war er nicht als Islamist bekannt.

Scholz und Faeser in Magdeburg erwartet

Die Motive des festgenommenen Tatverdächtigen für den mutmaßlichen Anschlag sind noch unklar. "Wir kennen noch keine Hintergründe zur Tat, wir ziehen alles in Betracht", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Am Samstag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) nach Magdeburg kommen. Am Abend soll es im Dom eine Gedenkfeier geben.