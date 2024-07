Zweiter Pfälzer Comic-Salon in Gönnheim läuft

Am Wochenende findet in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) der zweite Pfälzer Comic-Salon statt. Künstler aus ganz Europa reisen an. Die Veranstalter wollen zeigen, dass Comics nicht immer nur lustig sind.

"Ich bin mittlerweile wieder richtig Comic-begeistert", sagt Burkhard Laudenbach. Er hat den Pfälzer Comic-Salon mitorganisiert. Eigentlich hatten er und seine Mitstreiter gar nicht viel mit Comics zu tun. Auf die Idee, einen Comic-Salon auszurichten, kamen sie nur, weil sie ein Kultur-Angebot für junge Menschen im Weindorf Gönnheim schaffen wollten.

Vergangenes Jahr war der Auftakt, jetzt folgt Ausgabe zwei des Pfälzer Comic-Salons. Neben den lustigen Comics wie Asterix und Obelix oder Mickey Maus und Donald Duck wollen die Gönnheimer in diesem Jahr auch auf die ernste Seite von Comics aufmerksam machen.

Viele Comics sind politisch

"Viele Comics behandeln Themen, die einen autobiografischen Hintergrund haben", sagt Heike Ditrich, Projektleiterin des Pfälzer Comic-Salons. "Die Bilder sind dann auch nicht unbedingt immer bunt und quietschig, sondern haben einen hohen künstlerischen Anspruch."

So sah der Pfälzer Comic-Salon im vergangenen Jahr aus. Jürgen Schreiber

Viele Comic-Zeichner seien auch politisch. Im heutigen Deutschland sei das zum Glück gerade weniger ein Problem, in anderen Ländern aber sehr wohl: Künstler werden und wurden immer wieder wegen ihrer politischen Ansichten und Anspielungen in ihren Comics politisch verfolgt.

Menschen, die gegen rechte Strömungen sind, können da trotzdem reingezogen werden.

Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es eine Ausstellung zu verfolgter Kunst. Außerdem fand schon am Freitag ein Vortrag über Erich Ohser Plauen statt. "e.o. Plauen" ist der Schöpfer der bekannten Vater und Sohn Comics. Er wurde vom Nazi-Regime verfolgt und am Ende getötet.

Ein Comic aus der "Vater und Sohn"-Reihe, die e.o. Plauen berühmt gemacht hat. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Er hat gegen das NSDAP-Regime gezeichnet", sagt Iris Haist vom Vorstand der Ehrich Ohser - e.o. Plauen Stiftung. Dann sei ihm immer wieder die Berufserlaubnis entzogen worden. "Bis er sich wieder ein bisschen in die Propaganda-Maschinerie eingefügt hat. Daran kann man sehen, wie schnell das passieren kann. Menschen und Künstlerinnen und Künstler, die gegen rechte Strömungen sind, können trotzdem da reingezogen werden."

Obwohl viele Comics einen ernsten Hintergrund hätten, wollen sie doch auch unterhalten, sagt die Projektleiterin des Pfälzer Comic-Salons, Heike Ditrich. Deswegen hätten sie auch Zeichnerinnen und Zeichner mit verschiedensten Stilen eingeladen. Und auch Comic-Größen aus der Region, wie den Neustadter Künstler Steffen Boiselle.

Comics für Pfälzer über Pfälzer

Seine Comic Reihe "100% Pälzer!" erscheint seit 15 Jahren in einer Zeitung. "Ich wollte immer einen Cartoon machen, der die Leute auch interessiert", sagt Steffen Boiselle. "Da war es natürlich einfach, weil ich in der Pfalz wohne und pfälzisch denke, einen Cartoon über die Pfalz zu machen."

In seinen Zeichnungen will Boiselle die Pfälzer Lebensart karikieren und lustige Eigenheiten der Pfälzer darstellen. "Das richtet sich vor allem an Pfälzer. Aber auch alle anderen können gerne mit den Pfälzern über Pfälzer Eigenheiten lachen."

Künstler aus ganz Europa kommen nach Gönnheim

40 Comic-Künstler aus ganz Europa kommen am Wochenende nach Gönnheim. Zusammen mit den Künstlern vom Street-Art-Festival werden es knapp 100 sein - in einem Ort mit gerade mal gut 1.500 Einwohnern. Gerade die Ruhe in dem Dorf schätzt Steffen Boiselle aber. "Da gibt's dann auch den üblichen Schoppen und vielleicht auch einen Pfälzer Teller. Für mich wird das so ein bisschen wie ein Heimspiel mit netten Menschen drumherum."