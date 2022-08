Wurstmarkt Bad Dürkheim erwartet 600.000 Besucher

In Bad Dürkheim ist der Aufbau des Wurstmarktes in vollem Gange. Nach zweijähriger Corona-Pause findet das größte Weinfest der Welt am 9. September wieder statt.

Bad Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) zeigte sich bei einem Pressegespräch zuversichtlich, dass es einen Wurstmarkt ohne Einschränkungen und ohne Auflagen gibt. "Wir feiern den Wurstmarkt so, wie wir ihn kennen und lieben", sagte Glogger am Mittwoch. Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim dpa Bildfunk Picture Alliance Ampelmännchen in Form eines Winzers Das Weinfest soll so groß werden wie in den Jahren vor der Corona-Pause. Zwar hätten einige Fahrgeschäfte und Stände vor allem wegen Personalmangels absagen müssen - dafür gibt es aber Ersatz. Pünktlich zum Beginn des Wurstmarktes könnten auch neue Ampelmännchen in Form eines Winzers den Besuchern den Weg weisen. Nach Angaben des Bürgermeisters ist aber noch unklar, ob die Ampeln rechtzeitig geliefert werden. "Hopp, Winzermäschter, dra(n) ans Fass, jetzt mache mer de Worschtmark nass!" Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim, das XXL-Weinfest, soll wieder am zweiten und dritten Septemberwochenende 2022 stattfinden. dpa Bildfunk Picture Alliance Wurstmarkt Bad Dürkheim: Mehr als halbe Million Besucher erwartet Der Wurstmarkt soll am 9. September beginnen. Insgesamt rechnet Bad Dürkheim mit 600.000 Besucherinnen und Besuchern.