Wörth: Kinderbande überfällt 13-Jährigen

In Wörth haben mehrere Kinder einen Jungen überfallen. Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass die Bande negativ auffällt.

Dem Bericht der Polizei vom Mittwoch zufolge sind die Kinder am Dienstag gemeinsam in einem Bus von Kandel nach Wörth (beide im Kreis Germersheim) gefahren. Schon auf der Fahrt soll die eine Gruppe einen 13-Jährigen drangsaliert haben, auch von Schlägen ist die Rede. Als der Junge dann an einer Bushaltestelle in der Innenstadt ausstieg, folgten ihm die anderen und nahmen ihm schließlich mit Gewalt seine Bauchtasche ab.

Kinderbande wohl schon länger aktiv

Als die Polizei von der Sache erfuhr, leitete sie eine Fahndung ein und spürte zwei Tatverdächtige auf. Bei den Tätern handelt es sich demnach um "eine zum Teil polizeibekannte Gruppe von Kindern aus Wörth." Die Bande wird auf etwa zehn Kinder geschätzt, die demnach zum Teil schon durch Diebstähle und Körperverletzungen aufgefallen sind. Und: Keines der Kinder ist älter als 13 Jahre, keines ist strafmündig. Alles, was die Polizei in dem Fall tun kann, ist, den Eltern und Erziehungsberechtigten ins Gewissen zu reden. Zudem sucht sie nach Zeugen. Angesprochen sind insbesondere die Eltern anderer Kinder, die mit im Bus saßen.

Haben die Kinder mit dem Vorfall auf dem Maimarkt zu tun?

Das Ganze erinnert an einen Vorfall auf dem Maimarkt in Wörth im vergangenen Sommer: Ein Elfjähriger war damals von einem 13-Jährigen geschlagen worden. Danach soll er mit einem Messer den Vater des Jungen bedroht haben. Auch in diesem Fall hieß es anschließend, der 13-Jährige sei in einer Gruppe unterwegs gewesen, und er habe früher bereits Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Einen Zusammenhang wollte die Polizei auf SWR-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Das werde derzeit geprüft.