Lea Baßler ist neue Pfälzische Weinkönigin

Lea Baßler aus Bad Dürkheim ist zur 84. Pfälzischen Weinkönigin gekürt worden. Drei Kandidatinnen standen im Finale im Saalbau Neustadt.

Ein knappes Rennen um die Krone: Erst nach einer Stichwahl stand die Entscheidung der Jury fest. Lea Baßler ist die neue Pfälzische Weinkönigin. Sie setze sich gegen ihre Konkurrentinnen Lea Lechner aus Neustadt-Diedesfeld und Sandra Eder aus Neustadt-Mußbach durch. Besonders bei der Blindweinprobe überzeugte die Bad Dürkheimerin: Innerhalb von 90 Sekunden schmeckte sie einen klassischen Riesling heraus.

Bereits als Weinhoheit erprobt

Die 22-Jährige ist ausgebildete Bürokauffrau und arbeitet im Marketing und Verkauf des Weinguts Jürgen Zimmermann in Wachenheim an der Weinstraße. Ihre Freunde von den Jungwinzern Bad Dürkheim freuen sich schon darauf, mitzuverfolgen, wie Lea Baßler "als Pfälzische Weinkönigin überall herumkommt". Und träumen auch schon von einer Zukunft als Deutsche Weinkönigin. 2019 wurde Lea Baßler jedenfalls bereits Bad Dürkheimer Weinkönigin. Weil ihre Amtszeit mitten in die Corona-Pandemie fiel, konnte sie beweisen, dass sie auch digital für Pfälzischen Wein begeistern kann.





Bühnenshow testet Fertigkeiten einer Weinkönigin

Die Weinkönigin vertritt ein Jahr lang den Pfälzischen Wein nach außen – und muss sich dafür nicht nur gut mit Wein auskennen, sondern auch vor Publikum und in den sozialen Medien gut rüberkommen. Daher mussten die drei Kandidatinnen nicht nur ihr Weinwissen, sondern auch ihr Redetalent und ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellen.

Neues Konzept

Die traditionsreiche Veranstaltung stellte sich in diesem Jahr neu auf – und ließ das Publikum noch mehr teilhaben. Die Fachbefragung, bei der die Kandidatinnen zu anspruchsvollen Fragen rund um das Thema Wein und Weinmarketing Rede und Antwort stehen mussten, fand zum ersten Mal öffentlich statt. Bei der Blindweinprobe durfte das Publikum mitraten.

Alle sind Gewinnerinnen

Doch auch wenn Lea Baßler die Krone von der amtierenden Pfälzischen Weinkönigin Sophia Hanke entgegennehmen durfte - alle drei Finalistinnen sind Gewinnerinnen: Lea Lechner und Sandra Eder verlassen den Saalbau als Weinprinzessinnen. Zu dritt vertreten sie als #teampfalz ein Jahr lang den Pfälzischen Wein. Zum krönenden Abschluss feierten die frisch ernannten Weinhoheiten gemeinsam mit ihren Gästen eine große After-Show-Party. Ein DJ – und natürlich der Pfälzer Wein – sorgten für ausgelassene Stimmung.