Ludwigshafen ist versiegelt wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Da ist jeder neue Baum wichtig. 235 neue Bäume werden daher gerade neu gepflanzt.

Stürme, Hitzeperioden, Käfer - es gibt viele Gründe, warum Bäume, gerade in der Stadt, schlapp machen und so morsch werden, dass sie gefällt werden müssen. In den letzten zehn Jahren wurden so in Ludwigshafen mehr Bäume gefällt, als gepflanzt.

Doch damit soll nun Schluss sein. 235 neue Bäume werden gerade insbesondere in den Stadtteilen Friesenheim, Gartenstadt und Ruchheim neu gepflanzt und ersetzen so Bäume, die krank waren oder nie so richtig angewachsen sind, wie Umweltdezernent Alexander Thewalt erklärt.

Morsche Bäume können zur Gefahr werden

Klar, ginge es dabei vor allem um die Sicherheit der Bürger, denn schnell könne so ein morscher Baum zu einer echten Gefahr werden. Aber in einer Stadt wie Ludwigshafen ist auch unter Klima- und Umweltaspekten jeder Baum wertvoll. Möglich macht es denn auch ein Umweltprogramm des Landes. Alle Bäume werden laut dem Umweltdezernenten zu 100 Prozent vom Land finanziert.

Woher haben die Kommunen das Geld für Klima-Zuschüsse? Die Kommunen geben Geld aus einem Förderprogramm des Landes an ihre Einwohnerinnen und Einwohner weiter. Das Programm heißt KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation). Pro Einwohner bekommen die Kommunen einen bestimmten Betrag für Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das Geld verwenden die Kommunen zum Beispiel dafür, Sonnensegel in den Kitas aufzuhängen, PV-Anlagen auf kommunale Gebäude zu bauen oder ins Rathaus neue Fenster zu bauen, um den Energieverbrauch zu senken. Die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie mit dem KIPKI-Geld auch private Projekte fördern. Zum Beispiel den Kauf von Balkonkraftwerken.

Solarkraftwerke auf Schul- und Kitadächer

Das Programm sieht aber noch deutlich mehr Umweltprojekte vor: So sollen damit Solarkraftwerke auf den Dächern von Schulen und Kitas finanziert werden. Sechs Schulen haben bereits ihr eigenes kleines Sonnenkraftwerk auf dem Dach. Bürger, die ein Balkonkraftwerk installieren möchten, werden auch finanziell unterstützt. Und Geld gibt es auch für die Begrünung von Hausfassaden und die Entsiegelung von Steingärten.

Viel Arbeit aktuell für die Mitarbeiter im Umweltdezernat der Stadt Ludwigshafen SWR

900 neue Bäume im neuen Stadtviertel

Noch mehr Grün und noch mehr Bäume verspricht Umweltdezernent Alexander Thewalt zudem im Zuge des Aufbaus des neuen Stadtviertels rund um die Helmut-Kohl-Allee: Da sollen dann 900 neue Bäume gepflanzt werden.

Klimakonzept sieht deutlich mehr Grün vor

Und im Zuge des Klimaanpassungskonzeptes, das im Sommer 2025 auf den Weg gebracht werden soll, sollen dann auch neue Bäume an bestehenden Straßen gepflanzt werden, in denen es bislang gar kein Grün gab. Fußgänger sollen so mehr schattige Plätze bekommen und die neuen Bäume sollen zugleich für ein besseres Stadtklima sorgen.