Bei einem Verkehrsunfall auf der B39 bei Neustadt-Geinsheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Straße war am Donnerstag wegen Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr Neustadt war eine Frau mit ihren drei Kindern in einem Kombi am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße von Neustadt in Richtung Speyer unterwegs. Ein Pkw, der bei Geinsheim auf die Bundesstraße auffuhr, übersah den Kombi und stieß mit diesem zusammen.

Fahrer war im Auto eingeklemmt

Durch den Aufprall schleuderte der Pkw in ein gegenüberliegendes Feld und kam in Richtung Neustadt zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Mutter und ihre drei Kinder konnten ihr Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen. Die Straße zwischen Geinsheim und der Aumühle musste wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden.