Synodaler Weg startet in die vorerst letzte Runde

Die zahlreichen Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre haben die katholische Kirche in Deutschland tief erschüttert und aufgerüttelt. Sie haben dazu geführt, dass sich die Kirche auf den Synodalen Weg gemacht hat. Der Reformprozess will Strukturen verändern. Am Donnerstag ist die letzte Runde des Synodalen Weges in Frankfurt gestartet.