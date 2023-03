Am Freitag windig und nass

Eine weitere Regenfront überquert Rheinland-Pfalz: Nach einer nassen Nacht wird es am Freitag in der Früh zwar trockener, aber ab dem Nachmittag kommen die nächsten Regenfälle mit stürmischen Winden auf den Höhen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 7 und 11 Grad. Ab dem späten Nachmittag fällt in der Eifel Schnee, später ziehen die Schneeschauer auch in den Westerwald. Am Samstag wird es zwar etwas freundlicher, dafür aber mit Höchstwerten um 7 Grad deutlich kühler. Am Sonntag wird es dann aber schon wieder wärmer und sonniger.