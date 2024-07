Urlaub in der Pfalz immer beliebter

Urlaub in der Pfalz ist total in. Immer mehr Aktivurlauber zieht es an die Weinstraße und in die Südpfalz. Der Tourismusverein in Neustadt meldet volle Betten - vor allem an den Wochenenden.

Zum Ferienstart in Rheinland-Pfalz meldet die Pfalz Touristik in Neustadt an der Weinstraße gute bis sehr gute Buchungszahlen. Im Vergleich zum Jahr 2023 gebe es einen ganz "klaren Aufwärtstrend". Gerade an den Wochenenden seien Hotels und Pensionen voll ausgebucht. Wir haben in Bad Dürkheim sogar Urlauber aus Brasilien, Argentinien und Schweden getroffen.

Immer mehr Mountainbiker zieht es in den Pfälzer Wald

Dabei mausert sich die Pfalz offenbar zum Mekka für Aktivurlauber. Besonders beliebt bei den Pfalz-Urlaubern: Wandern und Radfahren. Gerade mit dem E-Bike lasse sich die Pfalz besonders entspannt entdecken, heißt es. Und - so die Auskunft der Pfalz Touristik - immer mehr Mountainbiker zieht es an die Weinstraße und vor allem in den Pfälzerwald - denn der Mountainbike-Park Pfälzerwald sei bei den Aktivurlaubern sehr beliebt.

Familien genießen kostenlosen ÖPNV und Eintritte

Aber es zeichnet sich noch ein neuer Trend ab: "Die Pfalz wird bei Familien immer beliebter, weil man wirklich vielfältige spannende Ausflugsziele ansteuern kann", so Tobias Kauf, Geschäftsführer der Pfalz Touristik. Besonders die sogenannte Pfalzcard lockt Familien mit Kindern. Diese kostenlose Karte bekommen die Urlauber in allen Unterkünften und auf Campingplätzen. Sie erlaubt die kostenlose Nutzung des ÖPNV zu sehr vielen Freizeitangeboten in der Pfalz.

Und: Urlauber zahlen keinen Eintritt für Schloss- und Burgbesuche, können sich kostenlos Räder ausleihen oder Tretboote, genießen sogar Theateraufführungen mit kostenlosem Ticket. Das nutzen Familien mit Kindern natürlich gerne aus - zumal Urlaub in Deutschland eine kostspielige Sache geworden ist. Bei Familien sehr beliebt: Jugendherbergen, ob in Speyer, Altleiningen oder Bad Bergzabern.

Ein Pfalzurlaub - Abenteuer pur

Outdoor-Aktivitäten ziehen Touristen auch in die Südpfalz. Der Südpfalz-Tourismus-Verein in Germersheim verweist neben besonders attraktiven Rad- und Wanderwegen auch auf Spezial-Freizeitaktivitäten - wie etwa auf den Fun Forest Abenteuerpark in Kandel, in dem man sich wie Tarzan an Lianen durch den Pfälzerald schwingen kann. Oder auf eine ganz besondere Schiffsfahrt mit der Lusoria Rhenana bei Neupotz - einem nachgebauten Römerschiff, auf dem ganze Gruppen das Rudern im Einklang lernen können.

Die Jugendherberge Speyer war über Ostern ausgebucht. SWR

Lockt immer noch: guter Wein und gutes Essen

Zu guter Letzt ist klar: Wer in die Pfalz reist, will natürlich auch das gute Essen und den Wein genießen, so die Pfalz Touristik in Neustadt. Aber längst ist das nicht mehr der Hauptgrund für Urlauber, sich in die Toskana Deutschlands zu bewegen.