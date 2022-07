Trinkwasser-Abkochgebot ist wieder aufgehoben

Das Trinkwasser in Pleisweiler-Oberhofen sowie in Niederhorbach im Kreis Südliche Weinstraße muss nicht mehr abgekocht werden. Das hat die zuständige Behörde bekanntgegeben. Das Wasser könne ab sofort wieder ohne Einschränkungen verwendet werden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind die Keime im Wasser durch Chlorzusatz abgetötet worden. Die Chlorung des Wassers werde vorerst beibehalten. Am Mittwoch waren die Haushalte in Pleisweiler- Oberhofen und Niederhorbach aufgefordert worden, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen.