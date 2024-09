Umfangreiches Programm in Speyer zur offiziellen Eröffnung vom Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals kann man in Speyer Restauratoren über die Schulter gucken, es gibt Musik und Informationsstände. Die Stadt Speyer wartet mit großem Programm zur offiziellen bundesweiten Eröffnung auf.

Am Sonntag startet, wie jedes Jahr im September, der Tag des offenen Denkmals. Deutschlandweit öffnen viele historische Gebäude und Museen und bieten ein besonderes Programm. In diesem Jahr ist die offizielle Eröffnung des Tags des offenen Denkmals in Speyer – eine Stadt mit zahlreichen Baudenkmälern, wie dem Dom, dem Altpörtel – ein alter Stadtmauerturm - oder dem Judenhof, wo einst das Zentrum des kulturellen jüdischen Lebens in Speyer war. Die Vielzahl an Kulturdenkmälern war einer der Gründe, warum Speyer für diese Eröffnung ausgesucht wurde. Praktisch dabei: Fast alle Denkmäler, die beim Tag mitmachen, sind dicht beieinander und fußläufig zu erreichen.

Die protestantische Gedächtniskirche in Speyer. SWR

Schaubaustellen in Kirche, Judenhof und Dom

Man kann aber am Sonntag auch zum Beispiel im Dom, der Dreifaltigkeitskirche oder auch im Judenhof zuschauen, wie diese Denkmäler erhalten werden – Steinmetze, Restauratoren für Mauerwerk oder Malereien erklären ihre Arbeit. Erwachsene und Kinder können selbst einmal probieren, Steine zu behauen. Solche Schaubaustellen gibt es im Judenhof, der Dreifaltigkeitskirche oder im Dom. Daneben gibt es Führungen zu den historischen Gebäuden der Fußgängerzone, durch das Altpörtel - leider schon ausgebucht - und man kann auf den Turm der Gedächtniskirche.

Alte Baumwollspinnerei in Speyer Deutsche Stiftung Denkmalpflege

Historisches Museum öffnet Depot

Auch andere Gebäude oder Gebäudeteile sind offen, die sonst für die Öffentlichkeit gesperrt sind. Zum Beispiel ist in der Dreifaltigkeitskirche die Orgel ausgebaut und man kann großflächige Malereien hinter dem Orgelprospekt betrachten. Auch öffenet das Historische Museum der Pfalz sein Depot. Es befindet sich ebenfalls in einem Industriedenkmal aus dem 19 Jahrhundert: Die alte Baumwollspinnerei. Experten führen durch die langen Regalreihen mit Sammlungsstücken, die nicht ausgestellt werden. Erstmals öffnet in Speyer auch der Besitzer sein historischen Haus, das zum Wohnhaus umgebaut ist. Das Alte Eichamt kann erstmals auch von innen besucht werden.

Altes Eichamt in Speyer Deutsche Stiftung Denkmalpflege

Programm auch für Kinder

In Speyer gibt es außerdem ein umfangreiches Programm. Neben Musik und Vorträgen gibt es auch überall etwas für Kinder. Zum beispiel Verkleiden als Kaiser oder Entenangeln im Domnapf. Die Feuerwehr füllt ihn extra dafür mit Wasser. An der Eröffnungsbühne in der Fußgängerzone vor der Alten Münz ist außerdem eine kleine Festtafel aufgebaut. Statt eines Empfangs für geladene Gäste lädt die Deutsche Stiftung Denkmalsschutz hier alle Besucher zu Gespräch ein bei kostenlosen Crêpes.

Entenangeln am Domnapf Deutsche Stiftung Denkmalpflege

Natürlich gibt es nicht nur in Speyer, sondern in der gesamten Pfalz interessante Denkmäler, die am Sonntag geöffnet sind: In Ludwigshafen ist ein Spitzbunker von 1940 geöffnet. 25 Meter hoch. Der Alpenverein nutzt ihn außen zum Klettern. Jetzt kann man auch hineinschauen und wer möchte darf auch mal Klettern ausprobieren. Von der Spitze soll man eine tolle aussicht haben. Ein weiterer Bunker in Ludwigshafen ist ebenfalls geöffnet.

Wer seinen Tag intensiv vorbereiten will, für den gibt es eine App zum Tag des offenen Denkmals. Hier kann man nach Regionen auswählen. Alle Denkmäler, die an dem Tag geöffnet sind, kann man auf einer Karte raussuchen. Sie sind dort auch oft mit Bild und Begleitprogramm eingestellt.