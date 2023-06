UNESCO-Welterbetag in Speyer: Kaiserdom und Judenhof

Zum UNESCO-Welterbetag haben heute in Speyer die Welterbestätten Kaiserdom und Judenhof ein Spezial-Programm vorbereitet. Es gibt mehrere Führungen, teilweise sogar kostenlos.

Speyer kann heute mit zwei Welterbestätten glänzen: dem bekannten Kaiserdom - und vor knapp zwei Jahren kam das SchUM-Gemeindezentrum - der Judenhof hinzu. Er ist Teil des jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz, benannt nach den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Gemeinden.

Speyerer Judenhof: schon 2022 großer Besucheransturm

Außeneingang zur Mikwe, dem rituellen Bad im Judenhof in Speyer. SWR

Nach Angaben der Stadt verzeichnete der Judenhof vergangenes Jahr mit rund 21.000 Besuchern einen neuen Rekord. Interessierte erfahren dort am Welterbe-Tag Wissenswertes über die Geschichte der Speyerer jüdischen Gemeinde und lernen die Synagoge mit Frauenschul sowie das jüdische Ritualbad, die Mikwe, kennen. Es gibt zwei kostenlose Führungen, auch der Besuch im Museum SchPIRA ist gratis.

Einzigartige Zeugnisse der Geschichte jüdischen Lebens im Speyerer Judenhof

Die Sandsteintreppen hinunter in die Speyerer Mikwe, das ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dass die Mikwe 1128 wie der Speyerer Kaiserdom aus Sandstein im romanischen Stil erbaut wurde- das liegt an den damaligen Baumeistern, es waren Handwerker der Dombauhütte. Das jüdische Ritualbad hat die Jahrhunderte so gut überstanden, weil es nach dem Ende der Jüdischen Gemeinde im 16. Jahrhundert in den Besitz der Stadt überging, zugeschüttet wurde und als Munitionslager diente.

UNESCO-Welterbetag im Kaiserdom zu Speyer

Im Speyerer Dom zu können Besucherinnen und Besucher in Führungen auf die Empore und den Dachstuhl steigen. Dabei erfahren sie wie der Dom 1981 auf die Liste des UNESCO-Welterbes kam und was der Titel für den Kirchenbau bedeutet. Außerdem geht es darum, wie der Dom besonders nachhaltig erhalten werden kann. Tickets sind in der Dom-Info erhältlich.

Dom-Geschichte am Welterbetag

Ohne den salischen Kaiser Konrad II wäre der Dom wohl nie entstanden: er wollte im 11. Jahrhundert die größte Kirche seiner Epoche errichten. Die Weihe des Doms im Jahr 1061 erlebte Konrad nicht mehr. Sein Enkel Heinrich IV. ließ den Dom umbauen und gab ihm seine heutige Gestalt. Der Speyerer Dom die größte romanische Kirche.

Spenden für Dom-Osttürme – nicht nur am Welterbe-Tag gefragt

Im April haben die Europäische Stiftung Kaiserdom und das Bistum Speyer die Spenden-Aktion -Die Pfalz wandert für den Dom- gestartet. Die Gelder fließen in die Sanierung der Osttürme, die zu den ältesten erhaltenen Bauteilen des Doms gehören.