Südpfälzer sollen mit Drogen gehandelt und mit Teststationen betrogen haben

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Wohnungen in der Südpfalz und im Elsass durchsucht. Drei Männer wurden festgenommen, denen Drogenhandel und Betrug mit Corona-Teststationen vorgeworfen wird.

Mehrerer Festnahmen nach Wohnungsdurchsuchungen (Symbolbild) IMAGO McPhoto

Bei einer Razzia am Dienstag war laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Wohnung des einen 29-jährigen Verhafteten im Elsass durchsucht worden. Er soll sowohl Drogenhandel betrieben haben als auch mit Corona-Teststationen Abrechnungsbetrug. Desweiteren seien zehn Objekte in der Südpfalz durchsucht worden und zwei weitere Männer verhaftet worden - ein 36- und ein 38-Jähriger. Der eine soll in die Drogengeschäfte, der andere in den Abrechnungsbetrug verwickelt sein.

Beweismittel aus Corona-Testzentren beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen hatten die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel, 10.000 Euro Bargeld und Speichermedien aus den Teststationen beschlagnahmt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, gibt es neben den drei festgenommenen Männern noch sechs weitere Verdächtige – vier Männer und zwei Frauen. Drei der weiteren Verdächtigen sollen an den Drogengeschäften beteiligt gewesen sein, die drei anderen am bandenmäßigen Betrug mit den Corona-Testzentren beteiligt gewesen sein.

Der 29-jährige Südpfälzer, der im Elsass lebte, war mit einem Europäischen Haftbefehl festgenommen worden und wartet nun auf seine Auslieferung.

Die beiden in der Südpfalz Verhafteten kamen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.