Nach zwei Jahren Stillstand: Geothermiekraftwerk in Landau wird repariert

Seit Januar 2023 steht das Geothermiekraftwerk in Landau still. Nun soll eine kaputte Leitung repariert werden. Das Kraftwerk gilt als ein Baustein für die Wärmewende der Stadt.

Das Geothermiekraftwerk im Süden von Landau soll ab dieser Woche repariert werden. Das hat das Landesamt für Bergbau mitgeteilt, das für die Kontrolle des Kraftwerks zuständig ist. Im Januar 2023 wurde das Erdwärmekraftwerk wegen eines vermuteten Lecks vorerst stillgelegt. Repariert wird nun die Leitung, die das heiße Wasser aus der Tiefe nach oben befördert.

Arbeiten am Kraftwerk bringen Lärm für Anwohnende

Geox, die Betreiberfirma des Kraftwerks, hält sich mit Informationen meistens zurück. Immerhin hat die Firma nun mitgeteilt, dass diese Bohrung "umfassend" überarbeitet werden soll. Dafür wird am Geothermiekraftwerk in Landau ein Bohrturm aufgebaut. Für die Anwohnerinnen und Anwohner im Süden der Stadt heißt das: mehr Lärm, auch durch die Lkw, die das Material für den Bohrturm anliefern.

Das Geothermiekraftwerk in Landau im September 2024 - kurz vor der angekündigten Reparatur. SWR

Warum es 20 Monate gedauert hat, bis das älteste Geothermiekraftwerk in Rheinland-Pfalz repariert wird, dazu sagt die Firma nichts. Die Geothermie hat in Landau eine bewegte Geschichte: Bei den ersten Versuchen, die Technik hier zu nutzen, war es vor mehr als zehn Jahren zu Rissen in Häusern und Straßen gekommen.

Geothermiekraftwerk soll Wärme für Landau liefern

Bis zur Stilllegung im Januar 2023 hatte das Erdwärmekraftwerk vor allem Strom ins Netz eingespeist. Das soll sich ändern: zukünftig soll das Kraftwerk Wärme liefern. Die Stadtverwaltung in Landau setzt in die Geothermie große Hoffnungen: sie soll es der Stadt ermöglichen, weg von den fossilen Energieträgern Gas und Öl zu kommen - und dafür die Wärme der Erde zu nutzen. Stichwort: Wärmewende. Weitere Bohrungen und Anlagen sind dafür in Landau geplant.

Direkt neben dem Geothermiekraftwerk steht in Landau eine Versuchsanlage der Firma Vulcan Energy, die aus dem heißen Wasser aus der Tiefe den für die Energiewende wichtigen Rohstoff Lithium gewinnen will.