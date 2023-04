Wachenheimer Küchenchef gewinnt Michelin-Stern

Am Dienstag wurden die Guide-Michelin-Sterne für Spitzengastronomie in Deutschland vergeben. Auch nach Wachenheim ging ein Stern – an Küchenchef Benjamin Peifer.

Benjamin Peifer blickt mit einem lachendem und einem weinenden Auge auf seine Auszeichnung: Der Küchenchef ist stolz auf seinen ersten Stern für sein Restaurant "Inten.se": "Das ist fantastisch. Noch wichtiger ist es aber, ein volles Haus und zufriedene Gäste zu haben." Sein anderes Restaurant, das "The Izakaya", ebenfalls in Wachenheim, hat seinen Stern allerdings verloren. Peifer nimmt das locker: "Ein Stern ist Fluch und Segen zugleich“. Der Verlust des Sterns im "Izakaya" bedeute für ihn Freiheit von bestimmten Erwartungen.

Essen als Erlebnis

In seinem jetzt ausgezeichneten Restaurant "Inten.se", das er im letzten September eröffnete, will Peifer auf ganz hohem Niveau kochen. Ein Abendessen dort ist ein Erlebnis, sagt er. Insgesamt 17 Gänge werden serviert. Das kostet 195 Euro ohne Getränke. Die Gäste gehen auf eine fünfstündige "Reise". Los geht es in der Pfälzer "Gud Stubb", der hintere Teil des Restaurants ist im japanischen Stil gehalten. Die Gerichte sind häufig Pfälzer Klassiker, asiatisch interpretiert.

Der Stil im "Inten.se": Pfälzer Gemütlichkeit gepaart mit japanischem Minimalismus. Restaurant Intense, Benjamin Peifer

Peifer und seine Mitarbeiter verwenden nur regionale Produkte und stellen alles vor Ort her, räuchern sogar eigenen Schinken, beteuert er. Eine Speisekarte gibt es nicht, das genaue Menü wird vorab nicht verraten. Das Motto lautet: "Vertraue dem Chef". "Mir ist es wichtig, die Gäste zu überraschen. Wenn jemand sagt, "Ich mag keine Rote Beete", dann hat der Rote Beete noch nie gut gegessen", sagt Peifer.

Im "Inten.se" gibt es insgesamt 17 Gänge. Restaurant Intense, Benjamin Peifer

Spitzenkoch aus Leidenschaft

Ursprünglich hat der 36-Jährige Bäcker gelernt. Dann machte Peifer eine Lehre zum Koch im Restaurant "Ketschauer Hof" in Deidesheim, der jetzt seinen zweiten Michelin-Stern verdient hat. Hier entstand seine Faszination für die Sterneküche und der Wunsch, sein eigenes Restaurant zu eröffnen. "Es fasziniert mich, was man mit Temperaturen und Texturen aus Lebensmitteln herausholen kann", sagt er, "außerdem gefällt mir der direkte Austausch mit meinen Gästen."

Sternkoch Benjamin Peifer stellt alle seine Gerichte im eigenen Haus her. Restaurant Intense, Benjamin Peifer

Gourmet-Tourismus in der Pfalz

Für den Pfälzer ist seine Heimat auch immer kulinarische Inspiration. Und die will er auch über diese Grenzen der Region hinaustragen. Darum hofft Peifer, dass die neuen Sterne am Pfälzer Gastro-Himmel in Deidesheim und Wachenheim den Gourmet-Tourismus in der Region fördern.