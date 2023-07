Seit Anfang Juli testet die Stadtverwaltung Ludwigshafen die Vier-Tage-Woche. Die Angestellten können sich nun aussuchen, ob sie ihre Arbeitszeit auf vier Tage verteilen wollen.

Als eine der ersten Kommunalverwaltungen hat die Stadt Ludwigshafen die Vier-Tage-Woche eingeführt - allerdings bei gleicher Wochenarbeitszeit. Das Arbeitszeitmodell ist seit Monaten bundesweit in der Diskussion.

Die Stadt Ludwigshafen will nach eigenen Angaben eine attraktive Arbeitgeberin sein. Flexible Arbeitszeiten etwa durch eine Vier-Tage-Woche sollen das ermöglichen. Mitarbeitende können so künftig zusammen mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, dass sie ihre Arbeitszeit auf vier Tage die Woche verteilen und einen Tag frei haben. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gehe es darum, ihren Mitarbeitenden mehr zu ermöglichen und deren Perspektiven stärker zu berücksichtigen, sagt sie.

Servicezeiten sollen von Vier-Tage-Woche nicht gestört sein

Von der Vier-Tage-Woche erhofft sich die Stadt Ludwigshafen auch weitere Vorteile: weniger CO2-Emissionen und dass die Straßen vom Verkehr entlastet werden. Die Servicezeiten für Bürgerinnen und Bürger sollen von der verkürzten Arbeitswoche nicht beeinträchtigt werden. Das Pilotprojekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt und gilt nur für Teilbereiche der Stadtverwaltung.

Wie sieht es im Rest der Region aus?

Die Stadtverwaltung Landau ist nach Angaben eines Sprechers zwar gespannt auf die ersten Erfahrungen der Stadt Ludwigshafen im Hinblick auf die Vier-Tage-Woche, sieht das Projekt vorerst aufgrund der hohen täglichen Arbeitszeit jedoch noch kritisch.

Bei der Verwaltung Neustadt ist es derzeit schon möglich, dass Mitarbeitende ihre Arbeitszeit in einer Vier-Tage-Woche ableisten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dort die Möglichkeit ihre Arbeitszeiten individuell einzurichten, weshalb eine offizielle Regelung nicht von Nöten ist, wie ein Sprecher der Stadt mitteilt.

Welche Unternehmen in der Pfalz die Vier-Tage-Woche einführen wollen, das hängt unter anderem von der Größe des Betriebs und vom Bedarf an Fachkräften ab.

Das sagen Unternehmen in der Pfalz zur Vier-Tage-Woche

Ähnlich sieht es in den Betrieben aus. Die BASF in Ludwigshafen will sich nicht auf eine Vier-Tage-Woche festlegen. Nach Angaben eines Sprechers gibt es bereits flexible Arbeitszeitmodelle, die sich nach dem Bedürfnis des jeweiligen Mitarbeitenden richten - wie Arbeiten in Teilzeit oder auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten.

Für kleinere und größere Betriebe Vier-Tage-Woche schwer umsetzbar

Für kleinere Betriebe, wie das Weingut "Emil Bauer & Söhne" in Landau ist die Vier-Tage-Woche in der Praxis nicht umsetzbar. Laut Alexander Bauer habe er nicht genug Mitarbeiter, um das Modell sinnvoll umzusetzen. Auch als Rekrutierungsstrategie für neue Mitarbeitende findet er die Vier-Tage-Woche für seinen Betrieb nicht überzeugend genug.

Die Bäckeren Görtz mit Sitz in Ludwigshafen und rund 190 Filialen in der Metropolregion befindet sich nach Angaben einer Sprecherin gerade in der Umstellung von einer Sechs-Tage Woche auf eine Fünf-Tage Woche. Man fokussiere sich jetzt vorerst darauf. Mit einer Vier-Tage Woche habe sich die Leitung des Unternehmen noch nicht intensiver beschäftigt. Die Mitarbeiter seien über bereits erfolgte Fünf-Tage-Umstellung gespalten. Einige finden den extra Tag frei sehr gut, die anderen sind eher verhalten, weil sie dann an den anderen Tagen mehr arbeiten müssen und den freien Tag dann als Erholung brauchen.

IHK Pfalz: Vier-Tage-Woche ist Zukunftsmodell und macht Arbeitgeber attraktiver

Laut Industrie- und Handelskammer Pfalz fehlt es zur Bewertung der Vier-Tage-Woche noch an Erfahrungswerten. Eine Sprecherin teilte mit, dass das Modell zwar in Teilbereichen definitiv umsetzbar ist, es aber deutlich an Vorreitern und Vorbildern fehlt.

Stefanie Lenz von der Fachkräftesicherung der IHK sieht die Vier-Tage-Woche als Zukunftsmodell. Arbeitgeber könnten ihre Attraktivität steigern und somit bestehende Mitarbeitende binden sowie neue anlocken.