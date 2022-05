S-Bahn-Strecken wegen Bauarbeiten gesperrt

per Mail teilen

Wegen Bauarbeiten fallen im Raum Germersheim S-Bahnen und Regionalexpresszüge aus. Als Ersatz fahren Busse. Um 8 Uhr am Freitag wird die Strecke nach Philippsburg gesperrt, um 20 Uhr die Strecke Richtung Wörth und um 22 Uhr die Gleise nach Speyer. Nach Angaben von DB Regio dauern die Arbeiten bis zum Donnerstagmorgen in der kommenden Woche. Die Bahn baut derzeit in Germersheim ein digitales Stellwerk, das fünf alte Stellwerke ersetzen soll.

Die Bahnstrecke von Ludwigshafen nach Mainz ist ab Freitagabend wegen Bauarbeiten blockiert. Im Raum Worms werden Schienen sowie ein Bahnübergang erneuert, teilte die Bahn mit. Die S-Bahnen der Linie S6 fahren nur bis Bobenheim beziehungsweise bis zum Hauptbahnhof Worms. Von dort bringen Ersatzbusse die Reisenden nach Osthofen. Die Strecke ist laut Bahn voraussichtlich bis Dienstagabend gesperrt.