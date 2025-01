Retrobörse in Speyer für Fans von alten Filmen, Serien und Games

per Mail teilen

Die Herzen von Retro-Fans dürften am Wochenende höher schlagen: Im Technikmuseum in Speyer gibt es jede Menge Fanartikel von Filmen, Serien und Games aus den Jahren 1950 bis 2005.

Wer als Cosplayer kommt - egal ob als "Super-Mario" oder als eine "Star-Wars"-Figur verkleidet, der kommt ermäßigt ins Speyerer Technik Museum - und findet dort viele Fan-Artikel.

Die Retrobörse ist nach Angaben des Museums ein Markt von Fans für Fans. Der oder die eine trennt sich also von einem Sammlerstück - und nimmt dafür einen anderen Fanartikel mit nach Hause. Die Bandbreite reicht von Comics über Spielzeug bis zu Film-Erinnerungsstücken.

Auch Fans von Retro-Games finden in Speyer was

Das Museum sagt: Die Fans sollen in der Raumfahrthalle des Museums zu einem "Nerd-Austausch" in lockerer Atmosphäre zusammenkommen. In einer neuen Gaming-Area kommen bei der zweiten Auflage des Festivals auch Fans von Retro-Games auf ihre Kosten, wie beispielsweise "Super-Mario".

Die vergrößerte Gaming-Area lädt nach Angaben des Museums ein, "in die Welt klassischer Videospiele einzutauchen." Dort gibt es bespielbare Flipper, Arcade-Geräte und Retro-Konsolen.

Die Raumfahrthalle des Technik Museums in Speyer wird zum Mekka für die Fans von alten Serien, Filmen, Games und Comics. SWR

Bekannte Synchronsprecherin gibt Autogramme für Fans von alten Serien

Vor Ort ist am gesamten Wochenende auch die Synchronsprecherin Laura Oettel. Seit mehr als 20 Jahren verleiht sie Film- und Serienfiguren ihre Stimme - unter anderem in der "Harry-Potter"-Reihe. Dort ist sie als die deutsche Stimme der Filmfigur Luna Lovegood zu hören.

Bestimmt dürften einige Fans in Speyer verzaubert werden, wenn sie die Stimme der Sprecherin Laura Oettel live hören und sich vielleicht sogar ein Autogramm mitnehmen.

Filme, Comics und Fanartikel gibt es bei der Retrobörse in Speyer an diesem Wochenende SWR

Bühnenprogramm, Vorträge und Filme in Speyer



Auch die Originale sind zu sehen: Im "FORUM Kino" werden thematisch passende Fanfilme gezeigt und es sind Vorträge geplant. In der Raumfahrthalle wartet ein Bühnenprogramm mit Überraschungsgästen auf die Besucher.

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Technik Museums mehr als 4.000 Fans nach Speyer, um in die Welt der alten Filme, Serien und Games einzutauchen. Quelle: Technikmuseum-Speyer

Zur ersten Retrobörse im Technikmuseum Speyer waren im vergangenen Jahr über 4.000 Fans gekommen. Am Sonntag ist die Retrobörse von 9 bis 17:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.