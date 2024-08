Radfahrer in Ludwigshafen krankenhausreif geschlagen

Am späten Samstagabend hat eine etwa siebenköpfige Gruppe einen Radfahrer brutal zusammengeschlagen. Warum, ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar.

Der 36-jährige Radfahrer war gegen 21:15 Uhr in der Sternstraße in der Ludwigshafener Innenstadt unterwegs, als eine Gruppe von etwa sieben Personen einen Streit mit ihm begann, so ein Polizeisprecher. Worum es dabei ging, ist noch unklar, so der Sprecher.

Die Gruppe habe jedenfalls auf den Radfahrer eingeschlagen und -getreten, auch als der Mann bereits am Boden lag. Danach rannten die Angreifer davon.

Polizei Ludwigshafen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen der Attacken musste der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Er sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, so der Polizeisprecher.

Warum die Gruppe den Mann so brutal attackiert hatte, sei noch völlig unklar. Um einen Raub könne es sich nicht handeln, so der Sprecher weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sie sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und möglicherweise auch zum Ablauf der Tat machen können.

Die Gruppe habe hauptsächlich dunkle Kleidung getragen, einige der Angreifer hatten auch Kappen auf und trugen Bauchtaschen.