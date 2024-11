Ein Mann soll seine Freundin in Frankenthal immer wieder geschlagen und vergewaltigt haben. Außerdem hat er sie laut Anklage als Prostituierte arbeiten lassen. Heute beginnt der Prozess.

Vierzehn Taten wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Passiert sein sollen sie in den zehn Monaten zwischen September 2014 und Juni 2015. Ganz unterschiedlich soll der Mann seine Partnerin gequält haben: Mal habe er sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, mal einen Aschenbecher gegen ihren Kopf gedonnert. Auch gewürgt soll er sie haben, während er auf ihrem Brustkorb kniete. Jedes Mal habe die Frau schmerzhafte Verletzungen erlitten.

Außer den Körperverletzungen war nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch sexuelle Gewalt im Spiel: Während eines Streits Anfang 2015 hat der Angeklagte seine damalige Freundin demnach nicht nur geschlagen und gewürgt, sondern auch vergewaltigt. Auch das soll in der Wohnung des Opfers in Frankenthal passiert sein.

Hat der Angeklagte seine Freundin auf den Strich geschickt?

Dass die Frau in einem Bordell als Prostituierte gearbeitet hat und ihre sexuellen Dienste auch im Internet angeboten wurden, sei am Anfang noch mit ihrem Einverständnis passiert. In der Anklage heißt es aber, dass sie sehr schnell in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem damaligen Partner geraten ist, aus dem sie sich nicht befreien konnte. Der Angeklagte sei sozusagen als ihr Zuhälter aufgetreten und habe zunächst etwa die Hälfte ihres Lohns einkassiert, später einen Großteil.

Viele Prozesstage sollen folgen

Für das Verfahren am Landgericht Frankenthal sind bis Ende Januar noch elf weitere Verhandlungstage angesetzt. Das ist wohl auch der Vielzahl der angeklagten Taten geschuldet. Die Dauer des Verfahrens könnte aber durch ein Geständnis des Angeklagten und/oder eine Absprache von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht durch ein sogenanntes Rechtsgespräch verkürzt werden.