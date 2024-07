Entkräfteter Dachs in Lambrecht von Polizei gerettet

per Mail teilen

Die Polizei hat einen offenbar völlig entkräfteten Dachs in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) gerettet. Inzwischen ist das Tier wieder im Wald unterwegs.

Der Dachs war einem Anwohner aufgefallen. Das Tier lag erschöpft vor einer etwa sechs Meter hohen Böschung und hatte wohl vergeblich versucht, hinaufzuklettern. Nur so hätte es zurück in den Wald gelangen können.

Dachs hat sich friedlich transportieren lassen

In der Nacht auf Dienstag hat der Anwohner die Polizei angerufen. Die hat den Dachs dann in eine Baby-Badewanne gesetzt und zurück in den Wald gebracht. Das Tier hat sich laut Polizei nicht gewehrt und friedlich transportieren lassen. Im Wald "huschte das Tier direkt ins Unterholz", sagt die Polizei.