Speyer: Die Geschichte der Pfalz mit Playmobil

Das Historisches Museum der Pfalz in Speyer ruft Schülerinnen und Schüler auf, sich an einem außergewöhnlichen Wettbewerb zu beteiligen. Es geht darum, historische Ereignisse aus der Pfalz nachzubauen – mit Playmobil.

Erlaubt ist bei dem Wettbewerb so gut wie alles, heißt es im Aufruf des Speyerer Museums: Ob Frühgeschichte, die Antike, das Mittelalter oder die Neuzeit – alles darf auf einer Bühne von 80 mal 80 cm pro Szene nachgebaut werden. Bilder, Stoffe und Foto-Collagen dürfen ebenfalls verwendet werden. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Es dürfen nur original Playmobil-Figuren ausgestellt werden. Dass das Museum jetzt mit dem Wettbewerb um die Ecke kommt, ist kein Zufall: Gegenwärtig läuft in Speyer die Ausstellung "50 Jahre Playmobil". Das Museum selbst betont aber, dass es Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen wolle, sich mit geschichtlichen Themen zu beschäftigen, die quasi vor ihrer Haustür oder in der näheren Umgebung stattgefunden haben.

Dieses Diorama ist Teil der Sonderausstellung in Speyer. Als Beitrag zum Wettbewerb wäre es eindeutig zu groß. SWR

Die besten Beiträge kommen ins Museum

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 18 Jahren. Für die besten Szenen gibt es Preise und sie werden im Sommer 2024 im Historischen Museum der Pfalz ausgestellt. Alles weitere zum Wettbewerb und den Bedingungen für die Teilnahme ist hier zu finden.