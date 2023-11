Speyer: Kran legt Ampel flach

Ein Lastwagenfahrer hat am Montag in Speyer einmal nicht aufgepasst – und eine gut 20.000 Euro teure Kettenreaktion ausgelöst.

Der Polizei zufolge war der 63-Jährige auf der B39 am Montag in Richtung Dudenhofen unterwegs – und hatte offenbar zuvor vergessen, den Kran, der auf seinem Lastwagen angebracht war, wieder einzuziehen. Das ging genau so lange gut, bis eine Ampel dazwischenkam: Der Kranaufbau prallte gegen die Ampel, die Ampel fiel auf einen Baum, der Baum knickte um. Außerdem riß beim Kran ein Schlauch, sodass einiges an Öl auf der Straße verteilt wurde.

Die Folgen: Die Straße musste in Richtung Dudenhofen für etwa drei Stunden gesperrt und fachmännisch gereinigt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.