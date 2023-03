Das Weingut Galler aus Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) füllt seinen Bio-Wein jetzt in Bierflaschen. Steckt mehr dahinter als ein PR-Gag?

Das Weingut aus der Pfalz will bei der Düsseldorfer Weinmesse "ProWein" am Sonntag seinen Wein erstmals in einer Bierflasche - also Pfandflasche - präsentieren. Bei der Flasche handelt es sich laut Weingut um eine normale Mehrweg-Pfandflasche, die in jedem Supermarkt zurückgegeben werden kann.

Mehr Nachhaltigkeit durch Pfandflasche

Der Betriebsleiter des Weinguts aus Kirchheim, Ansgar Galler, sagte dem SWR, im Vordergrund stehe vor allem eine wesentlich größere Nachhaltigkeit. Mit der Bierflasche, in die ein halber Liter Wein passt, können den Angaben nach 80 Prozent CO2 eingespart werden. Das Bio-Weingut wolle damit ein Signal an die ganze Weinbranche senden, so Galler.

Weingut in Kirchheim: Kleine Auflage als Test

Der Kirchheimer Betrieb hat nach eigenen Angaben zunächst 6.000 Flaschen mit einem Bio-Weißwein-Cuvée abgefüllt. Je nachdem, wie das neue Produkt angenommen werde, seien aber zukünftig noch andere Weine in den Pfandflaschen geplant, sagt der Winzer.

Ansgar Galler kam gemeinsam mit seiner Frau auf die Idee, Wein in Bierflaschen zu füllen. Weingut Galler

"Einweg-Glasflaschen sind der größte CO2-Treiber in der Weinwirtschaft."

Die Pfandflasche könnten bis zu 50 Mal wiederverwendet werden. Durch die neue Verpackung sei die Haltbarkeit des Weins nicht beeinträchtigt, versichert das Pfälzer Weingut.