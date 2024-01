Leiche bei Wachenheim: Toter ist identifiziert

Die Leiche, die Ende November in einem Waldstück bei Wachenheim gefunden wurde, ist mittlerweile identifiziert. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal handelt es sich um einen Mann.

Die Leiche war am 21. November von einem Jäger in einem Waldstück in der Nähe eines Campingplatzes in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim entdeckt worden. Sie war stark verwest und muss bereits mehrere Monate dort gelegen haben. Zunächst war noch nicht einmal klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. "Das ist mittlerweile geklärt", sagte der stellvertretende Leitende Oberstaatsanwalt, Kai Hempelmann, dem SWR. ´

Toter im Wald war ein Pfälzer

Demnach stammte der Mann aus Ludwigshafen am Rhein. Was ihm zugestoßen ist, konnte aufgrund des Zustands der Leiche nicht festgestellt werden. Ein Verbrechen ist laut Hempelmann nicht auszuschließen. Es gebe dafür aber keine konkreten Hinweise.

Toter hatte zuvor offenbar im Wald gelebt

Der Mann hatte eine gewisse Zeit im Wald gelebt, sind sich die Ermittler sicher. In der Nähe der Leiche wurde eine Plane in Tarnfarben gefunden. Darunter war eine Hängematte. Die Ermittler hatten auch vermutet, dass es sich bei dem Mann um einen Camper handelte.