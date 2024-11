Im September wurde beim SV Dammheim in Landau eingebrochen und 35.000 Euro gestohlen. Jetzt haben Vereinsmitglieder und Helfer eine Benefizparty für Samstag organisiert.

Der Schock saß tief, als der Sportverein SV Dammheim aus Landau im September feststellen musste, das Unbekannte in das Clubhaus eingebrochen waren und Geld aus den Tresoren stahlen. Die waren mit rund 35.000 Euro prall gefüllt: Einnahmen der vergangenen Monate aus dem Clubhaus und außerdem noch die Einnahmen von der Kerwe. Darunter auch rund 7.000 Euro von anderen Vereinen des Ortes.

Doch schnell war Hilfe da: Wie der Sportvereinsvorsitzende Jochen Wiss schildert, meldeten sich durch die Medienberichte schnell Bürger, die helfen wollen. Einer davon sei der DJ Jochen Paschek alias Johnny Blue. "Der hat sich durch den Bericht beim SWR gemeldet und gleich angeboten, für uns aufzulegen", so Wiss. "Das war sensationell, obwohl uns in dem Moment nicht zum Feiern zumute war."

Benefizparty mit Helfern aus der Region

Doch jetzt ist es soweit: Nach dem Diebstahl versucht der Verein aus Landau wieder auf die Beine zu kommen. Ab 14 Uhr findet in der Turnhalle in Landau die Benefizparty statt. Um 20 Uhr legt DJ Johnny Blue auf, und zwar völlig kostenlos für den Verein. Vorher am Nachmittag soll es eine Tombola und Kaffee und Kuchen geben. Alles wurde gespendet. Die Landfrauen sponsern Kaffee und Kuchen. Und nicht nur das, auch ein Ginhersteller aus Landau mixt Cocktails zum Selbstkostenpreis. Ganz viele Helfer seien dort, die den Verein unterstützen wollen.

"Das gibt uns Kraft und Mut, den Verein weiterzuführen."

Diese Hilfe ist für den Vereinsvorsitzenden Jochen Wiss kaum zu fassen: "Mit so viel Hilfe hätten wir nicht gerechnet, das gibt uns Kraft und Mut, den Verein weiterzuführen und wieder dort hinzubringen, wo er war."

Der Vereinsvorsitzende des SV Dammheim, Jochen Wiss, über die Helfer der Benefizparty:

Wer ist beim SV Dammheim in Landau eingebrochen?

Wer den Verein bestohlen hat, ist weiterhin unklar. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Demnächst gebe es weitere Vernehmungen.

Das Geld für die anderen Vereine, die vom Diebstahl betroffen waren, hat der SV Dammheim bereits zurückgezahlt. Dazu kamen mehrere tausend Euro von der DFB-Stiftung-Egidius-Braun. Damit konnte das für den Verein wichtige Jugend-Fußballlager finanziert werden.

Rücklagen für den Verein essentiell

Doch der Verein braucht noch weiteres Geld. Wie der Vorsitzende schildert, fehlen immer noch Tausende Euro an Rücklagen. So stehe beispielsweise aktuell der Kauf eines Rasenmähers an. Geld werde immer wieder für Materialien für die Fußball-, Tischtennis- und Turnabteilung benötigt.

Geld, was vielleicht auf der Party am Samstag gespendet wird. "Wir hoffen, dass zumindest 1.000 Euro zusammen kommen", so Wiss. Doch schon jetzt steht fest: Die Benefizparty allein werde nicht reichen. "Wir werden schauen, dass wir noch einen Flohmarkt und weitere Aktionen starten", so der Vorsitzende. Auch über die Mitgliedsbeiträge werde noch einmal Geld eingenommen. Und ein Koch hat dem Verein angeboten, einen Benefiz-Paella-Abend zu veranstalten.