Schlagersänger Matthias Reim wird in der kommenden Woche nicht beim SWR Sommerfestival in Speyer auftreten. Wie sein Konzertveranstalter mitteilt, ist der Sänger erkrankt. Reim sollte am Sonntag nächster Woche in Speyer auf dem Gelände des Technik-Museums auftreten. Der SWR sucht jetzt nach einem Ersatz.