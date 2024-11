Frankenthal: Lebenslange Haft für Mord an Ex-Lebensgefährtin gefordert

Ein Mann aus Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) soll seine Ex-Lebensgefährtin und Mutter der beiden Kinder getötet haben. Die Staatsanwaltschaft forderte heute eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, der Verteidiger plädierte auf Totschlag.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ist überzeugt, dass der 33-Jährige am 8. März 2024 mit einem Küchenmesser auf seine schlafende Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung in Frankenthal eingestochen hat und sie tödlich verletzt hat. Die Anklage listet 29 Stichverletzungen bei der Frau auf. Als Motiv vermutete die Staatsanwaltschaft zunächst, dass der Mann unbedingt das alleinige Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder - im Alter von vier und einem Jahr - haben wollte und die Frau deswegen getötet hat.

Anklage: Frau war arglos

Mitten in der Nacht, so die Staatsanwältin, habe der Mann die Wohnung seiner Ex-Partnerin aufgesucht. Sie ließ ihn ein, er legte sich mit der vierjährigen Tochter im Wohnzimmer auf die Couch. Sie ging ins Schlafzimmer, und legte sich mit dem einjährigen Jungen zusammen ins Bett. "Sie war arglos, hat sich sicher gefühlt, hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen", glaubt die Staatsanwältin. Später habe er beschlossen, seine Frau zu töten und die schlafende Frau mit dem Messer angegriffen. Der Mann verließ nach der Tat die Wohnung, ließ sie und die Kinder zurück.

Angeklagter will aus Notwehr gehandelt haben

Er selbst hatte den Tathergang in späteren Vernehmungen so geschildert, dass sie ihn mit einem Messer wütend angegriffen hatte und dass er sie aus Notwehr erstochen habe. Diese Schilderung ist laut Staatsanwaltschaft nicht nur in sich widersprüchlich und wenig realistisch – etwa wegen der Laufwege, und aufgrund des Kampfgeschehens, wie der Angeklagte es beschreibt – sondern wird auch durch durch ein Gutachten widerlegt.

Dass der Mann die Tat nicht abgestritten hat, wertete die Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten. Gegen ihn spreche, die Vielzahl der Verletzungen, die er der Frau zugefügt hat. Außerdem habe er die Tat begangen, während die Kinder in der Wohnung waren und damit dem Sohn und der Tochter beide Eltern genommen. Die Staatsanwaltschaft forderte, den Mann wegen Mordes aus Heimtücke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen.

Häusliche Gewalt in Zahlen Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner. Das geht aus den Zahlen des unabhängigen Vereins "UN Women Deutschland" hervor. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November machen die UNO sowie viele weitere Organisationen auf dieses große Problem aufmerksam - auch in Rheinland-Pfalz. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr acht Prozentpunkte mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt - die Dunkelziffer ist laut Expertinnen und Experten aber noch wesentlich höher. Das Bundeskriminalamt spricht von jährlich 140.000 Fällen von häuslicher Gewalt in Deutschland. Wenn man sich die Zahlen in Rheinland-Pfalz anschaut, so ist es im Jahr 2022 laut Landeskriminalamt zu 13.573 Fällen von häuslicher Gewalt gekommen. 70 Prozent der Opfer waren Frauen. Dabei beinhaltet häusliche Gewalt "Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt". Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Stalking und Nötigung.

Verteidiger plädiert auf Totschlag

Die Anwalt des Mannes plädierte dafür, seinen Mandanten allenfalls wegen Totschlags zu verurteilen. Die Tatversion des Angeklagten sei nicht in Betracht gezogen worden. Der Angeklagte habe die Trennung akzeptiert, er habe sie sogar - entsprechend der rechtlichen Lage in seinem Heimatland - auch formal regeln wollen, dafür gebe es Zeugen. Das Ex-Paar sei beim gemeinsamen Bummel durch die Stadt gesehen worden, der Geburtstag eines Kindes sei gemeinsam gefeiert worden, "die Situation war fein." Nach Meinung des Verteidigers gibt es keinen nachvollziehbaren Grund dafür, dass der Angeklagte seine Frau habe töten wollen.

Angeklagter besuchte Kinder regelmäßig

Das Paar, das aus Eritrea stammt, lebte seit vergangenem Herbst getrennt. Das Jugendamt erlaubte dem Mann, dass er die Kinder regelmäßig besuchen konnte. Er habe außerdem alle drei Wochen bei seiner 24-jährigen Ex-Lebensgefährtin und den Kindern übernachtet, hieß es.