Internationaler Aktionstag: Viel Engagement in RLP gegen Gewalt an Frauen

Weltweit findet am 25. November der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es anlässlich des Aktionstages "Orange Day" verschiedene Aktionen, so werden öffentliche Gebäude in der Farbe Orange angestrahlt.

Orange soll als Farbe eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen symbolisieren. Der "Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen" wurde 1981 von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen ins Leben gerufen.

Der Tag heißt auch "Orange Day", da seit 1991 der Aktionstag als offizielle Kampagne "Orange the World" der Vereinten Nationen läuft, die sich bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, erstreckt. Jedes Jahr gibt es Aktionen wie Kundgebungen, Lesungen, Illuminationen und Diskussionsrunden.

Welche Aktionen gibt es im Land?

In mehreren Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz sind verschiedene Veranstaltungen zum Aktionstag geplant. So kann man sich in der Trierer Innenstadt am Samstag an der Spendenaktion für das Frauenhaus am Info-Stand "Gewalt kommt nicht in die Tüte“ beteiligen. Ab 17 Uhr wird die Porta Nigra illuminiert. Die Frauenorganisationen "Soroptimist International Trier“ und "Inner Wheel Club Trier“ werden dort gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Angelika Mohr, mit der Mitmachaktion des Hilfetelefons "Wir brechen das Schweigen“ vertreten sein.

In Koblenz wird es eine Kundgebung auf dem Clemensplatz ab 17:30 Uhr geben. Neben Oberbürgermeister David Langner (SPD) wird Bettina Metz von den UN-Women Deutschland sprechen. Ab heute kann man sich außerdem für einen virtuellen Spendenlauf zugunsten der Frauenhäuser in Koblenz, Mayen-Koblenz und Westerwald anmelden: Der Spendenlauf findet von Februar bis März kommenden Jahres statt. Die zurückgelegten Kilometer werden per Handy-App erfasst. Das gesammelte Startgeld kommt Frauenhäusern in der Region zugute.

In Ingelheim werden die Kultur- und Kongresshalle und das Weiterbildungszentrum am Abend orange angeleuchtet. Außerdem verpacken Bäckereien dort und im Kreis Mainz-Bingen ihre Brötchen in Tüten mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte".

In Mainz wird am Alten Dom St. Johannis ein Banner mit dem Schriftzug "Nein heißt Nein" angebracht. Außerdem gibt es Informationsstände vor dem Mainzer Staatstheater.

In Zweibrücken steht ein Infostand in der Fußgängerzone. Dort gibt es unter anderem Infomaterial und Plakate, um die Öffentlichkeit für Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.

Bereits am Donnerstag sind in Ludwigshafen Frauen mit einem Demonstrationszug als Zeichen gegen Gewalt an Frauen durch die Innenstadt gezogen. SWR

Bundesweit: Alle vier Minuten Gewalt in Partnerschaft

UN-Women Deutschland hat zum Aktionstag Zahlen zu Gewalt gegen Frauen veröffentlicht. Danach erlebt alle vier Minuten eine Frau Gewalt in der Partnerschaft. Laut Statistik ist jede dritte Frau in Deutschland außerdem mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Das sind mehr als zwölf Millionen Frauen. Das Bundeskriminalamt spricht von jährlich 140.000 Fällen von häuslicher Gewalt in der gesamten Republik.

RLP: 70 Prozent der Opfer sind weiblich

Wenn man sich die Zahlen in Rheinland-Pfalz anschaut, so ist es im Jahr 2022 laut Landeskriminalamt zu 13.573 Fällen von häuslicher Gewalt gekommen. 70 Prozent der Opfer waren Frauen. Dabei beinhaltet häusliche Gewalt "Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt". Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Stalking und Nötigung.

Die Entwicklung der Opferzahlen von häuslicher Gewalt in Rheinland-Pfalz aus den Jahren 2018 bis 2022. Pressestelle Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Vergleicht man diese Gesamtsumme, so sind die Fälle von häuslicher Gewalt in den vergangenen Jahren angestiegen. Die vorsätzliche "einfache" Körperverletzung ist mit insgesamt 7.804 Opfern im letzten Jahr, davon fast 70 Prozent Frauen, bei der häuslichen Gewalt am deutlichsten vertreten. Dahinter sind die zweithäufigsten Delikte Bedrohungen, Stalking und Nötigung mit 2.102 Fällen. Vier Opfer sind durch Gewalt in der Partnerschaft tödlich verletzt worden, zwei davon waren Frauen.

Warum sprechen wir von Femizid? Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden. Woher stammt der Begriff? Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass, oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen. 2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention, unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)

Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts: Femizid

Nicht selten enden Konflikte in Beziehungen in tödlicher Gewalt, die zumeist Frauen erfahren. Solch eine Tötung von Frauen, oder auch Mädchen, wird als "Femizid" bezeichnet.

Erst im August hat das Landgericht Kaiserslautern einen 57-jährigen Mann wegen des Mordes an seiner Ehefrau in Sembach zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Er hatte die 48-Jährige mit mehreren Schüssen tödlich verwundet. Zuvor hatte die Frau, Mutter des gemeinsamen 12-jährigen Sohnes, beim Familiengericht eine Verfügung gegen den Mann erwirkt. Die Verteidigung des Mannes hat Revision gegen das Urteil eingelegt.

Wo gibt es Hilfe bei häuslicher Gewalt?

Wer von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann Ansprechpartner in den Polizeidienststellen im Land kontaktieren. Die Polizeiliche Opferberatung ist außerdem in Koblenz, Mainz, Ludwigshafen, Trier und der Westpfalz zu finden. Dabei geht es um Hilfestellung in Fällen von zum Beispiel Körperverletzung, Stalking und Vergewaltigung.

Außerdem unterstützt das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowohl Hilfs- als auch Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Neben mehreren Frauennotrufen im Land gibt es Kontakte zu Frauenhäusern und Beratungsstellen.

Eine weitere Anlaufstelle ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, erreichbar in 17 Sprachen unter der Telefonnummer 08000 116 016 oder im Netz.