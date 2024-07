Mädchen wird bei Unfall beim Brezelfest in Speyer schwer verletzt

per Mail teilen

Beim traditionellen Brezelfest in Speyer hat es am Sonntag einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei wurde dabei ein Kind verletzt.

Seit Donnerstag findet in Speyer wieder das historische Brezelfest statt, eines der größten Feste am Oberrhein. Einer der Höhepunkte ist der traditionelle Brezelfestumzug am Sonntag. Der wurde von einem Verkehrsunfall überschattet.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, sind am Nachmittag gegen 15:20 Uhr zwei Festumzugswagen zusammengestoßen. Demnach war es ein Auffahrunfall im Bereich Domplatz, Industriestraße, Klipfelsau.

Kind nach Unfall bei Brezelfestumzug in Speyer im Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde laut Polizei ein 12 Jahre altes Mädchen mit einem Bein zwischen den beiden Umzugswagen eingeklemmt. Das Kind sei dadurch schwer verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen sagte, das Mädchen habe auf einem der Wagen gesessen und habe seine vom Wagen herunterbaumeln lassen.

Die 12-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Zustand sei stabil.

Unfall bei Brezelfest: Ursache noch unklar

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist der Festumzug nach dem Unfall umgeleitet worden. Weil er in dem Bereich des Unfalls ohnehin geendet habe, habe man den Umzug nicht abgebrochen, sondern quasi auslaufen lassen.

Warum genau bei dem Volksfest in Speyer die beiden Umzugswagen zusammengestoßen sind, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.