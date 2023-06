Landau: Was machen zwei Schildkröten im Fundbüro?

per Mail teilen

Schirme, Schlüssel und Spazierstöcke - das sind die Sachen, die normalerweise im Fundbüro landen. Anders in Landau: Hier sind gleich zwei Schildkröten abgegeben worden.

Da niemand weiß, wie die beiden heißen, spricht die Stadt einfach von "Schildkröte 1" und "Schildkröte 2". Sie sind beide weiblich. Die erste (Art Chinesische Dreikielschildkröte) wurde in den Weinbergen im Ortsteil Arzheim gefunden, die zweite (Art Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte) war in der Landauer Innenstadt unterwegs.

Im Fundbüro abgegeben: "Schildkröte 1" (Chinesische Dreikielschildkröte) und "Schildkröte 2" (Florida Rotbauch Schmuckschildkröte). Die Aufnahmen wurden in der Reptilienauffangstation Gossersweiler-Stein gemacht. Reptilienauffangstation Gossersweiler-Stein

Schildkröte hat Premiere im Fundbüro Landau

Schildkröten – das habe er auch noch nicht erlebt, sagt der Leiter des städtischen Bürgerbüros Maik Hauptmann. Und doch sei das gar nicht so ungewöhnlich, wie es zunächst klingt: Die Stadt Landau ist als Fundbehörde auch für Fundtiere zuständig. Sie hat einen Vertrag mit dem Tierheim Maria Höffner zur Unterbringung von frauchen- und herrchenlosen Tieren abgeschlossen. Entsprechend landeten auch schon Hunde und Katzen in Hauptmanns Obhut, nur noch nichts mit Panzer.

Wer seine Schildkröte vermisst, erreicht das Fundbüro der Stadt Landau per E-Mail unter buergerbuero@landau.de. Die beiden Reptilien warten in der Auffangstation in Gossersweiler-Stein auf ihre Besitzer.