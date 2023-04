Oberhausen: Fünf kleine Füchse aus Kanalschacht befreit

Die Tierrettung Rhein-Neckar hat am Sonntag fünf Fuchswelpen gerettet. Die Kleinen waren völlig auf sich gestellt. Später fanden die Retter auch den traurigen Grund heraus.

Der Polizei Landau zufolge hatte eine aufmerksame Passantin die Tiere am Ortsausgang Oberhausen (Landkreis Südliche Weinstraße) entdeckt. Die Welpen saßen in einem Kanalschacht, von ihrer Mutter keiner Spur. Als die Beamten ankamen, war bereits die Tierrettung Rhein-Neckar vor Ort. Und eine Rettungsaktion begann, die nach Angaben der Helfer am Ende acht Stunden gedauert hat.

Welpen saßen tagelang im Schacht

Den ersten Fuchs-Welpen habe man noch ohne große Gegenwehr in Empfang nehmen können. Die anderen vier verkrochen sich aber immer weiter in den Schacht. Worauf ihre wohlmeinenden Retter kreativ werden mussten: Die Tierrettung montierte eine Kamera auf ein ferngesteuertes Spielzeugauto, um sich in dem engen Schacht orientieren zu können. Auf Videos der Aktion ist zu sehen, wie die kleinen Füchse die Kamera attackieren.

Die Helfer schleusten eine Kamera in den Kanalschacht, um die Fuchswelpen zu orten. Tierrettung Rhein-Neckar

Positiver Nebeneffekt: Irgendwann waren sie so müde und erschöpft, dass es den Helfern gelang, sie mit Stangen und Fuchsfallen herauszuziehen. Nach Angaben der Tierrettung waren die Welpen schon völlig abgemagert und dehydriert. "Die müssen da mehrere Tage drin gewesen sein", so einer der Helfer im Gespräch mit dem SWR.

Die verwaisten Fuchswelpen werden jetzt erst einmal so richtig aufgepäppelt. Tierrettung Rhein-Neckar

Warum die Welpen auf sich gestellt waren

Die Mutter der jungen Füchse wurde am gleichen Tag in der Nähe gefunden. Sie war offenbar schon mehrere Tage tot. Anscheinend ist das Tier vor ein Auto geraten. Daraufhin - so die Vermutung der Tierrettung - haben sich die Welpen in den Kanal verkrochen. Sie sind bereits in einer Auffangstation im süddeutschen Raum, wo sie nun aufgepäppelt werden sollen.