Streit im Hauptbahnhof Landau: Frau beißt andere Frau

Im Hauptbahnhof Landau ist der Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Laut Polizei biss eine von ihnen ihrer Kontrahentin in den Daumen so dass diese ins Krankenhaus musste.

Was den Streit im Landauer Hauptbahnhof am Mittwochvormittag ausgelöst hatte, ist bislang noch nicht bekannt. Die 26-jährige Frau, die Opfer der Beißattacke wurde, hatte bei der Polizei in Landau Anzeige erstattet. Demnach hatte eine 39-Jährige ihr zunächst eine halbvolle Bierdose ins Gesicht geschlagen bevor sie sie in den linken Daumen biss. Zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung gegeben.

Dritte Person droht Hund auf Opfer zu hetzen

Laut Polizei gab das Opfer an, während des Streits zu Boden gegangen zu sein. Eine weitere Person habe sie daraufhin im Nacken gepackt und zu Boden gedrückt. Dabei hätte diese bislang unbekannte Person ihr gedroht, ihren Hund auf sie zu hetzen. Sie kam nach ihrer Aussage in ein Krankenhaus.

Beißwütige Frau stark alkoholisiert

Bei ihrer Anzeige hatte die 26-Jährige eine detaillierte Beschreibung ihrer Angreiferin geliefert. Eine Streife traf die 39-jährige Frau in Bahnhofsnähe an. eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihr einen Wert von gut 1,6 Promille. Die Polizei leitetete gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Auch werden noch Zeugen gesucht, die eine Beschreibung der unbekannten dritten Person abgeben können. Nach dem Angriff flohen beide zu Fuß in unterschiedlichen Richtungen.