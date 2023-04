Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlich versuchter Tötung in Zweibrücken. Eine junge Frau soll hier einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben - warum ist noch unklar.

Zu dem Vorfall kam es den Beamten zufolge auf offener Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen habe eine 23-Jährige am späten Samstagabend auf einen jüngeren Mann eingestochen. Dabei habe sie dem 21-Jährigen im Bauchbereich lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Die Tatwaffe: offenbar ein Küchenmesser.

Anwohner alarmierten demnach die Polizei. Ein ebenfalls verständigter Notarzt habe den Verletzten dann umgehend versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die tatverdächtige Frau nahmen die Ermittler unterdessen vor Ort fest und ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zweibrücken erließ Haftbefehl. So habe die Polizei in der Wohnung der 23-Jährigen auch direkt das Küchenmesser gefunden.

Angriff mit Messer in Zweibrücken: Versuchter Totschlag wegen Streit?

Warum die junge Frau den Mann damit verletzt hat, ist noch unklar. Sie sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft und hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers bislang nicht zu den Vorwürfen gegen sie geäußert. Bislang wisse man nur, dass es zum Streit mit dem 21-Jährigen gekommen sei. Das Opfer befinde sich nach wie vor in einer Klinik.