Ein Jahr ist es nun her, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist. In der Folge haben Millionen Flüchtlinge das Land verlassen. Viele von Ihnen sind nach Deutschland geflohen. In Ludwigshafen lebt die 48-jährige Anna Gontarieva seit fast 10 Monaten gemeinsam mit ihrem fast erwachsenen Sohn. SWR-Reporter Janosch Beyer hat die beiden besucht.