Nach Deckeneinsturz in Ludwigshafen: Entwarnung für Schulen und Kitas

Nach dem Absturz einer Zimmerdecken-Verkleidung in einem Kindergarten in Ludwigshafen gibt die Stadtverwaltung Entwarnung: In anderen Kitas oder Schulen in könne das nicht passieren.

Die Deckenkonstruktion in der Kita Nord in Ludwigshafen hatte sich Anfang Oktober gelöst und brach herunter. Pressestelle Stadtverwaltung Ludwigshafen Eine stadtweite Überprüfung hat ergeben, dass es in anderen Kindergärten und Schulen keine ähnlichen Decken-Konstruktionen gibt, wie in der damals betroffenen städtischen Kindertagesstätte Nord. Laut Stadtverwaltung seien die anderen Deckenkonstruktionen somit nicht einsturzgefährdet. Ludwigshafens Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sagte im Jugendhilfeausschuss des Stadtrats, die Baumängel in der Kita-Nord seien ein Einzelfall gewesen. 1955 wurden an die Decken der Räume dort Unterdecken angenagelt. Daran wurden 1976 und 2013 weitere Unterdecken gehängt. Niemand verletzt bei Deckensturz Am Abend des 6. Oktober krachte diese Konstruktion in der Kita Nord zu Boden. Da niemand in der Kita war, gab es keine Verletzten. Das Gebäude ist seitdem gesperrt. Die Baufirma, die 2013 tätig war, wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert, erklärte Baudezernent Thewalt. Außerdem wurden alle Ludwigshafener Schulen und Kitas überprüft. Konstruktionen wie in der Kita-Nord wurden nicht entdeckt.