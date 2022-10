Eingestürzte Decke in Kita in Ludwigshafen: Baumängel?

per Mail teilen

In der städtischen Kindertagesstätte Nord in Ludwigshafen ist eine Decke herabgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Stadt wurde die Kita deshalb geschlossen. Die Eltern sind geschockt.

Laut Stadtverwaltung stürzte die Decke am Donnerstag vor einer Woche abends in einem Aufenthaltsraum der Kita Nord im Ludwigshafener Hemshof ein. Dabei handelt es sich um eine so genannte Akustikdecke, mit der die Decke der Kita abgehängt worden sei, um für mehr Schallschutz zu sorgen.

Eine Reinigungskraft hatte den Schaden am Abend entdeckt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde die Kita sofort geschlossen und abgesperrt. Etwa 50 Kinder würden jetzt in einem angrenzenden Neubau betreut.

So fand eine Reinigungskraft die Decke am Donnerstagabend in der Kita-Nord in Ludwigshafen vor.

"Großes Glück", dass Kita leer war

Der Beigeordnete und Bauezernent der Stadt Ludwigshafen Alexander Thewalt (parteilos) teilte mit: "Wir hatten großes Glück, dass der Altbau menschenleer war, als die Akustikdecke heruntergebrochen ist. Wir arbeiten nun mit Hochdruck daran, die Ursache zu erforschen und den entstandenen Schaden zu beseitigen."

Ein externer Bauexperte wird demnach in den kommenden Tagen untersuchen, warum sich die Decke aus ihrer Verankerung gelöst hatte und wie hoch der Schaden ist. Und er soll auch andere baugleiche Unterdecken in dem Altbau aus den 50er Jahren überprüfen.

Alle Ludwigshafener Kitas werden untersucht

Thewalt hat außerdem angeordnet, dass Mitarbeitende des Ludwigshafener Bauamts sofort alle Decken in den 36 Kitas der Stadt, in Schulen, Jugendfreizeitstätten, Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäuden in Augenschein nehmen.

Dabei sollen baugleiche Schallschutz-Decken besonders genau auf ihre Stabilität untersucht werden. "Damit wollen wir ein deutliches Signal senden, dass wir den Vorfall sehr ernst nehmen,", so Bauzernent Thewalt.

Kommende Woche erste Ergebnisse erwartet

Mit einem ersten Ergebnis rechnet die Stadtverwaltung voraussichtlich in der kommenden Woche. Danach könne darüber entschieden werden, welche Arbeiten in der Kita Nord erforderlich sind und wann der Altbau wieder für die Betreuung frei gegeben werden kann, so die Stadtverwaltung.

Deckenkonstruktion veraltet?

Auf die SWR-Anfrage, wann die Akustikdecken aus Regips- und anderen Platten angebracht wurden und ob ihre Konstruktion noch zeitgemäß ist, hat die Stadtverwaltung noch nicht geantwortet.

Auch der Stadtelternausschuss (Stea) hat sich auf Anfrage noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Kita-Nord zurzeit personell unterbesetzt

Die Kindertagesstätte Nord verfügt normalerweise über 200 Plätze. Laut Stadtverwaltung fehlt es aber an Personal, weshalb aktuell nur 125 Kinder in sieben Gruppen betreut werden können

Der Kita-Altbau wurde demnach Ende Mai 1957 eingeweiht und 2012 saniert. Zeitgleich entstand auch der angrenzende Neubau.