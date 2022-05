Kinderklinik braucht Spendengelder

Dem St.- Marienkrankenhaus in Ludwigshafen fehlt für den Neubau der Kinderklinik und der Palliativstation noch etwa eine Million Euro. Nach Angaben des Trägers kostet das Gesamtprojekt rund 55 Millionen Euro. Gut Dreiviertel der Kosten werden durch Land und Bund gefördert, teilte die St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe- Gesellschaft in Ludwigshafen mit. 15 Millionen Euro müsse der Träger selbst finanzieren. Inzwischen sei der Rohbau am St. Marienkrankenhaus im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt fertiggestellt. Der Umzug der alten Kinderklinik aus dem benachbarten Stadtteil Mundenheim könne Anfang 2023 beginnen. Sehr hilfreich bei der Finanzierung des Projekts sei eine aktuelle Spende der Kinderhilfsaktion „Ein Herz für Kinder“ gewesen. Nach Angaben des Trägers unterstützt der Verein die neue Kinderklinik mit 165.000 Euro. Dadurch könnten Betten für Begleitpersonen in den Patientenzimmern angeschafft werden.