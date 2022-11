Galeria Kaufhof in Speyer droht Schließung

Die Galeria Kaufhof Filiale in Speyer steht möglicherweise vor dem Aus. Grund dafür ist die erneute Insolvenz der Warenhauskette.

Im Falle einer Schließung würden 60 Beschäftigte ihre Arbeit verlieren. Die Belegschaft sei deshalb sehr angespannt, erklärt ein Gewerkschaftssprecher in Speyer. Er rechne damit, dass es in den kommenden beiden Wochen eine Entscheidung gebe, ob die Filiale in Speyer geschlossen werde.

Noch ist die Kaufhof-Filiale in Speyer geöffnet SWR Galeria Kaufhof in Speyer

"Katastrophe für den Einzelhandel in Speyer"

Für den Einzelhandel in Speyer wäre das eine Katastrophe, so der Gewerkschaftssprecher. Das Kaufhaus werde gut besucht und sei für die Menschen ein Begegnungsort. In der kommenden Woche will der Deutsche Gewerkschaftsbund in Speyer Gespräche mit dem Betriebsrat und Vertretern der Stadt führen.

Man müsse klar machen, dass es der Stadt wichtig sei, das Kaufhaus zu erhalten. Insgesamt will der angeschlagene Warenhauskonzern deutschlandweit ein Drittel der 131 Filialen schließen.