Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr ziehen jetzt auch die Katastrophenschutz-Behörden in der Pfalz Konsequenzen. Das hat sich verändert seit der großen Flut.

Hochwasserschutz-Übung mit Sandsäcken Kreisverwaltung Germersheim

Für den Katastrophenschutz in der Region sind die vier Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim, der Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen und Neustadt zuständig. Das bedeutet, sie sind die verantwortlichen Behörden für den Katastrophenfall und der Landrat oder der Neustadter Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen sind die verantwortlichen Leiter aller Einsätze im K-Fall. Ausrüstung, Personal und Technik liegen in der alleinigen Verantwortung der Städte und Landkreise, sei es bei Hochwasser, Waldbränden oder auch bei dem befürchteten Mangel an Gas.

Infos zu Technischer Einsatzleitung in den rheinland-pfälzischen Kreisen Hauptverantwortlich im Katastrophenfall ist der Landrat - oder bei einer kreisfreien Stadt - der Oberbürgermeister. Aber er kann seine Aufgaben delegieren, zum Beispiel an den Kreis-Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Übernimmt der die Technische Einsatzleitung, wird er von Führungsassistenten unterstützt. Ihnen werden entsprechend der Richtlinie für den Führungsdienst im Brand- und Katastrophenschutz bestimmte Aufgaben zugeordnet: Häufig machen das Ehrenamtliche. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal lief bei der Technischen Einsatzleitung eine Menge schief. So gaben im Nachhinein einige Mitglieder zu Protokoll, sie hätten nicht genau gewusst, was ihre Aufgabe gewesen sei. Hinzu kamen Mängel bei der Kommunikation – sowohl untereinander als auch nach außen. Weil die Technische Einsatzleitung im Keller der Kreisverwaltung Ahrweiler untergebracht war, gab es so gut wie keinen Handyempfang. Die Landesregierung hat angekündigt, daraus Lehren zu ziehen und einiges zu verbessern, z.B. mit einer Landesbehörde für Katastrophenschutz und einer neuen Katastrophenschutzverordnung. Darüber hinaus könne das Land keine konkreten Vorgaben machen, heißt es aus dem Innenministerium. Denn zuständig für den Katastrophenschutz seien in erster Linie immer noch die Landkreise und kreisfreien Städte.

Landkreis Germersheim hat kräftig investiert

Im Landkreis Germersheim gibt es Alarm- und Einsatzpläne für Hochwasser, Gefahr auf dem Rhein, Waldbrand und das US-Gefahrstofflager in der Nähe von Germersheim. Seit den dramatischen Ereignissen an der Ahr hat der Landkreis kräftig investiert. Es wurden zwölf Satellitentelefone angeschafft, falls das Handy- und Telefonnetz ausfallen sollten. Ein neues Führungs- und Lagezentrum wurde eingerichtet. Auch das Personal für den K-Fall wurde nach Angaben des Kreises mit zusätzlichen Planstellen aufgestockt. Allerdings werde das Amt des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) weiter durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter besetzt.

Bundesweit einmalig verfügt der Landkreis Germersheim über ein Amphibienfahrzeug, das bereits an der Ahr zum Einsatz kam.

Das Amphibien-Fahrzeug ist zu Lande und zu Wasser mobil - einzigartig im Katastrophenschutz in Deutschland Kreisverwaltung Germersheim

Der Rhein-Pfalz-Kreis hat nach der Ahrflut seine Abläufe im K-Fall mehrfach überprüft und verändert. Technik, Personal und die organisatorischen Abläufe wurden aktualisiert. Die Technische Einsatzleitung (TEL) ist im Katastrophenschutzzentrum in Schifferstadt untergebracht. Ein Umbau und die Modernisierung des Zentrums seien in Planung.

Satelliten-Telefone funktionieren über direkten Kontakt zu einem Satelliten, auch dann wenn Handy- und normales Telefonnetz im Katastrophengebiet ausfallen Kreisverwaltung Germersheim

Kreis Bad Dürkheim prüft Alarmplänne jährlich

Der Landkreis Bad Dürkheim überprüft seine Alarmpläne jedes Jahr. Nach den Ereignissen an der Ahr wurde der Personenkreis für die Dienstfunktionen in der Einsatzleitung im K-Fall erweitert und es wurden zusätzliche Schulungen durchgeführt. Übungsszenarien waren zuletzt die Fälle "Gasmangellage" und "Ukraine-Flüchtlinge". Technische Neuanschaffungen seien drei Satellitentelefone, mobile Tankstellen, mobile Sirenenanlagen. Geplant sei noch, drei große Notstromaggregate anzuschaffen. Der Landkreis hat drei neue Planstellen geschaffen, eine davon für den Brandschutzinspekteur.

Waldbrandbekämpfung bei einer grenzüberschreitenden Übung im Bienwald Kreisverwaltung Germersheim

Ludwigshafen: Ganzjährige Rufbereitschaft

Die Stadt Ludwigshafen ist für den K-Fall in einer besonderen Lage, weil sie über eine Berufsfeuerwehr verfügt. Das bedeutet, der Führungsstab und die Technische Einsatzleitung können von qualifizierten Beamten des höheren und gehobenen Dienstes besetzt werden. Die Stadt überlegt wegen der Ergebnisse des U-Ausschusses zur Ahrflut eine ganzjährige Rufbereitschaft für die K-Einsatzkräfte einzuführen. Neuanschaffungen in der Stadt waren mobile Tankstellen für die Einsatzfahrzeuge.

Was unbedingt noch fehlt, sind laut Stadtverwaltung geländegängige und watfähige Allradfahrzeuge und eine gemeinsame Computer-Software, um mit den Führungskräften in den umliegenden Landkreisen und kreisfreien Städten kommunizieren zu können.

Katastrophenschutz-Fahrzeug in der Südpfalz Kreisverwaltung Germersheim

SÜW: Mobile Einsastzleitung

Auch im Landkreis Südliche Weinstraße wurde die technische Ausstattung verbessert. Die Technische Einsatzleitung (TEL) für die Südpfalz ist mobil in Containern untergebracht und kann so überall im Landkreis eingesetzt werden. Zudem wird jetzt im Kreishaus der Katastrophenschutzraum modernisiert und erweitert. Der Landrat nimmt nach eigenen Angaben regelmäßig an Fortbildungen teil, zuletzt im Oktober 2022. Als besonders unbefriedigend betrachten die Verantwortlichen im Kreis, dass es keine landeseinheitliche Computer-Software für die Führungsebene gibt. So muss bei Bedarf weiter mit dem schriftlichen "Vierfach-Vordruck" als Papierdokument kommuniziert werden.