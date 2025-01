In Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim) gab es in der Vergangenheit viel Wirbel wegen Donald Trump. Denn seine Großeltern kommen von dort. Wie war die Stimmung im Ort anlässlich der Amtseinführung von Trump? Wir haben uns umgehört.

Reporter, die sich in Kallstadt umhören wollen, werden von Bürgern oft mit Sätzen wie "Muss ich noch mal was sagen?" begrüßt. Das Interesse der Medien scheint vielen Bewohnern mittlerweile lästig zu sein. "Wir sind da sehr verhalten", bestätigt eine Anwohnerin im Interview mit dem SWR. Einige Kallstadter waren aber doch noch nicht müde, etwas zur aktuellen Stimmung zu sagen:

Nach Trumps Niederlage gegen Joe Biden im Jahr 2021 war es ruhig um Kallstadt geworden. Doch mit seiner erneuten Wahl zum US-Präsidenten in 2024 rückte das Dorf wieder in den medialen Fokus. Der Rummel ist für das idyllische Winzerdorf mit gerade einmal 1.200 Einwohnern eine Herausforderung. Auch zurzeit. Denn in den USA ist Donald Trump am Montag offiziell ins Amt eingeführt worden.

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund , warum Kallstadt im Fokus von medialer Aufmerksamkeit steht.

Der Ortskern mit dem Kirchturm der Salvatorkirche. Kallstadt war der Wohnort der Vorfahren von Trump. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Uwe Anspach

Trump kommt vielleicht nach Kallstadt

In der Nähe von Kallstadt, bei Ramstein, wird in 2027 ein großes US-Militärkrankenhaus eröffnet. Die Spekulationen verdichten sich, dass Trump zu diesem Anlass nach Deutschland reisen könnte. Der Weg von Weilerbach nach Kallstadt ist mit nur 55 Kilometern kurz. Der Ortsbürgermeister von Kallstadt, Thomas Jaworek (CDU), wüsste schon, was er Trump bei einem Besuch zeigen würde:

Jaworek sieht die Möglichkeit eines Besuchs von Trump mit gemischten Gefühlen. Aber auch mit einer Portion pfälzischer Bodenständigkeit. "Wir sind ein kleines Winzerdorf. Die Häuser hier sind eben klein, nicht zu vergleichen mit dem Wohnstil, den Donald Trump von den USA gewohnt ist. Ich denke, wir können ihm die Bodenständigkeit und die Wurzeln seiner Großeltern väterlicherseits zeigen."

Der Besuch von Trump würde allerdings erneute mediale Aufmerksamkeit auf Kallstadt lenken. Ob sich die Kallstadterinnen und Kallstadter bis dahin auch an Reporter in ihrem Dorf gewöhnt haben, ist fraglich.