Was machen Obdachlose in der Pfalz, wenn die große Hitze kommt?

Heiße Tage können gerade für obdachlose Menschen eine besondere Herausforderung darstellen. In der Pfalz bieten mehrere Einrichtungen nun gezielte Unterstützung, um ihnen bei extremen Temperaturen Schutz und Abkühlung zu verschaffen.

Der Sommer in der Pfalz war bisher recht angenehm, doch auch vereinzelte heiße Tage können für Menschen ohne festen Wohnsitz zur Belastung werden. Wo können sie bei extremen Temperaturen Hilfe finden? In der Pfalz gibt es einige Hilfsangebote für obdachlose Menschen. Dort finden sie bei sommerlicher Hitze Schutz, Abkühlung und Verpflegung. Einrichtungen in Ludwigshafen, Neustadt und Kaiserslautern sorgen dafür, dass Betroffene versorgt sind und wissen, wo sie Hilfe finden.

Hilfsangebote in Ludwigshafen

In Ludwigshafen gibt es ein Hilfsnetzwerk, das Obdachlose bei Hitze unterstützt. Der "Kontaktladen" der Stadt Ludwigshafen bietet an Werktagen Schutz vor der Sonne und eine kostenlose Trinkwasserversorgung an. Zudem seien die Öffnungszeiten des "Kontaktladens" mit denen der "Rohrlachstube", einem Tagestreff der Jona-Kirchengemeinde und der Suppenküche der Apostelkirche abgestimmt, sodass die Möglichkeit bestünde, sich über einen längeren Zeitraum in geschlossenen Räumen aufzuhalten, so eine Sprecherin der Stadt. Und es seien Streetworker unterwegs, um Wasser an Bedürftige in der nördlichen und südlichen Innenstadt zu verteilen, betont die Sprecherin.

Unterstützung in Neustadt an der Weinstraße

In Neustadt bietet die Einrichtung "Lichtblick" von 9 bis 14 Uhr einen Rückzugsort in kühlen Räumen, in denen obdachlose Menschen ein kostenloses Frühstück sowie Getränke erhalten. Die Innenstadt von Neustadt sei zudem mit gut zugänglichen Trinkwasserbrunnen ausgestattet und es gebe zahlreiche grüne Parkanlagen, die Schatten bieten, erklärt Einrichtungsleiter Robin Rothe. Auch wenn es bisher keine gravierenden Vorfälle wie Kreislaufprobleme gegeben habe, seien die Verantwortlichen gut vorbereitet, so Rothe. Sollte jemand Hilfe benötigen, würden zusätzliche Verpflegungsangebote bereitstehen.

Caritas Kaiserslautern: Breites Hilfsangebot

In Kaiserslautern kümmert sich das Caritas-Förderzentrum St. Christopherus um obdachlose Menschen. Diese können sich hier bis 16 Uhr aufhalten, duschen und ihre Kleidung wechseln. Das Haupthaus in der Logenstraße 44 hat an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr geöffnet. Im Tagestreff "Glockestubb" können sich Menschen ohne Zuhause werktags von ab 7 Uhr bis 16 Uhr aufhalten.

Peter Lehmann, der Gesamtleiter des Caritas-Förderzentrums, betont, dass die Betroffenen wissen, wo sie im Bedarfsfall hingehen können. Die Caritas bietet auch medizinische Unterstützung, verteilt Sonnencreme und Mützen. Aufkleber an Geschäftstüren verraten: Hier gibt es im Notfall Hilfe.

Landau: Streetworker, Brunnen und Schattenplätze

Auch in Landau sind nach Auskunft der Stadtverwaltung Streetworker unterwegs, die bei Bedarf Wasserflaschen und Sonnencreme verteilen. Außerdem gebe es mehrere Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt, die die Möglichkeiten bieten, sich jederzeit kostenlos mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Schattige Plätze könne man beispielsweise im Goethe-, Ost- und Schillerpark finden.

In Frankenthal teilte eine Sprecherin mit, städtische Sozialarbeiter stünden mit einzelnen Obdachlosen im Stadtgebiet in Kontakt und ihnen regelmäßig einen Platz in einer der städtischen Unterkünfte an.