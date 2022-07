Ehrenamtliche Helfer aus der Pfalz immer noch im Ahrtal aktiv

per Mail teilen

Ein Jahr ist vergangen seit der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr. Immer noch leisten Pfälzer tatkräftige Unterstützung und haben regen Kontakt ins Katastrophengebiet.

Viele Hundert Helfer aus der Vorder- und Südpfalz waren über Wochen und Monate im Einsatz, als vor einem Jahr die Katastrophe über das Ahrtal hereinbrach. Aus dem Landkreis Südliche Weinstraße waren insgesamt 700 Helfer in Bad Neuenahr. Die Feuerwehr vor Ort hatte selbst durch die Flut große Schäden erlitten und war nicht mehr einsatzfähig.

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herxheim bei Landau in Bad Neuenahr Landkreis Südliche Weinstraße

"Für den Brandschutz in Bad Neuenahr waren 20 Mann aus der Südpfalz im Einsatz, rund um die Uhr."

Die groß angelegte Hilfe aus der Südpfalz dauerte bis in den Oktober. Und auch heute noch gibt es regelmäßige Kontakte, so etwa zwischen den Feuerwehren Edenkoben und Altenahr.

250.000 Euro Spenden durch Feuerwehr-Marsch

Besonders intensiv sind die Kontakte zwischen Neustadt und dem Dorf Mayschoß. Für große Aufmerksamkeit sorgte eine mehrtägige Wander-Spenden-Tour von Feuerwehrleuten, die im April in voller Ausrüstung von Neustadt nach Mayschoß gelaufen sind. 10 Tage waren sie unterwegs, haben bei Feuerwehren übernachtet und am Ende 250.000 Euro Spendengelder eingesammelt.

Nach dem Spendenlauf für Mayschoß Dominik Lösch, Feuerwehr Neustadt

Dominik Lösch aus Neustadt war einer der Aktiven und auch heute noch hält er regelmäßig Kontakt zu den Feuerwehrkameraden in Mayschoß und fragt nach, was vor Ort gebraucht wird. Immer wieder fließen Geld- und Sachspenden aus der Pfalz an die Ahr.

"Neue Freundschaften haben sich aufgebaut, die Mayschoßer kommen zu uns, wir waren in Mayschoß, das wird nicht so schnell wieder einschlafen."

Für die Feuerwehr in Mayschoß kam die Hilfe aus Neustadt am Abend des 15.Juli 2021 völlig überraschend. Plötzlich waren mehr als 60 Helfer vor Ort. Wehrleiter Berthold Ulrich erinnert sich: "Wir waren völlig alleine im Einsatz in der Flutnacht und dann kam die Hilfe aus der Pfalz."

Und die Hilfe hört nicht auf. Das jüngste Projekt: Ein älteres Feuerwehreinsatzfahrzeug wird saniert und modernisiert – mit Hilfe aus Neustadt.

Hilfe bei der Fahrzeug-Sanierung aus Neustadt Privat

"Das Schönste war am 15.Juli, das überhaupt mal jemand da war und uns geholfen hat."

Für die Feuerwehr im Ahrtal ist es Ehrensache, dass die Feuerwehr Neustadt eingeladen ist zum großen Feuerwehrfest in Mayschoß vom 10. bis 11. September.