Während Arbeitsminister Heil den "Job-Turbo" angekündigt hat bei der Vermittlung Geflüchteter in den ersten Arbeitsmarkt, gelingt es in Wirklichkeit den wenigsten Geflohenen, schnell einen Job zu finden. Das gilt auch für Hochqualifizierte Flüchtlinge, wie Ärzten.

Dr. Nader Isa ist seit ein und ein halb Jahren in Ludwigshafen. Bislang hat er sich vergebens um eine Anerkennung seiner in der Ukraine erlangten Zertifikate bemüht. Und auch eine Weiterbildung, die ihm zu einer deutschen Approbation verhelfen könnte, hat er bislang nicht gefunden. Bislang hat sich noch keine Klinik in Ludwigshafen oder Praxis dazu bereit erklärt, Dr. Isa bei diesem Prozess zu begleiten. Auch das St. Marienkrankenhaus hat hat Dr. Isa auf seine Bewerbung hin eine Absage zugesandt - ohne Angaben von Gründen. Der Orthopäde putzt im Minijob im Friedenshaus in Ludwigshafen.