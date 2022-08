Hafenfest Ludwigshafen findet wieder statt

Am Wochenende findet in Ludwigshafen zum siebten Mal das Hafenfest der Interessensgemeinschaft Ludwigshafen-Süd statt. In den vergangenen beiden Jahren war das Fest wegen der Pandemie ausgefallen.

So sah das Hafenfest vor der Corona-Pandemie aus privat Los geht es am Samstagvormittag mit einem Närrischen Frühschoppen des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevalsvereine. Anschließend ist eine Regatta geplant, abends soll es eine Party mit Live-Band geben. Außerdem gibt es laut Veranstaltern ein großes Kinderprogramm, unter anderem mit einer Hüpfburg. Spaßregatta am Sonntag Einer der Höhepunkte des Hafenfestes ist "Die etwas andere Regatta“ am Sonntag. Laut Mitorganisator Christoph Heller geht es dabei nicht um Schnelligkeit, sondern um möglichst originelle Boote: "Alles, was schwimmt, zählt. Egal ob Schwimmring, Tretboot oder selbstgebaut“. In den vergangenen Jahren gab es bei der Spaßregatta beispielsweise ein Märchenboot, einen schwimmenden Feuerwehrwagen und ein Floß mit draufgebautem Klavier. Mehrere Tausend Gäste erwartet Veranstalter Heller rechnet am Wochenende mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern. Er glaube nicht, dass das Hafenfest durch die zwei Jahre Pause an Beliebtheit eingebüßt hätte. Im Gegenteil: Er gehe davon aus, dass die Leute sich wahnsinnig freuen würden, sich endlich wieder mit den Leuten aus dem Stadtteil und der Umgebung zu treffen, um gemeinsam zu feiern.