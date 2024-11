Vier Männer haben einen Fußgänger am Montag in Ludwigshafen angegriffen und verletzt. Laut Polizei attackierte die Gruppe ihr Opfer unter anderem mit einer Machete.

Der Überfall geschah am Montagmittag auf offener Straße im Ludwigshafener Stadtteil Maudach. Die vier Angreifer schlugen mit einer Machete und einer Eisenstange auf den 28-jährigen Mann ein, so die Polizei. Außerdem schossen sie mit einer Reizgaspistole auf ihr Opfer.

Verletzter Mann in Ludwigshafen will nicht zum Arzt

Der 28-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Prellungen. Er habe es aber abgelehnt, sich von einem Arzt behandeln zu lassen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Die vier Angreifer waren nach dem Überfall in einem Auto geflüchtet. Warum sie so brutal auf den Fußgänger eingeschlagen haben , ist noch völlig unklar, so der Sprecher.

Polizei: Wer hat Macheten-Angriff in Maudach beobachtet?

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Attacke am Montag gegen 12:30 Uhr in der Breiten Straße im Stadtteil Maudach beobachtet oder vielleicht sogar gefilmt haben. Auch Hinweise zu den vier Angreifern könnten hilfreich sein. Ansprechpartner sind die Beamten in der Polizeiwache in Oggersheim, per Telefon (0621/963-2773) oder E-Mail (pwoggersheim@polizei.rlp.de).